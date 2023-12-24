Advertisement
HOME NEWS NEWS

Caleg Perindo Diska Resha Sosialisasikan KTA Asuransi dan Bagi Sembako Murah di Tebet

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Minggu, 24 Desember 2023 |16:06 WIB
Caleg Perindo Diska Resha Sosialisasikan KTA Asuransi dan Bagi Sembako Murah di Tebet
A
A
A

JAKARTA - Caleg Partai Perindo DPRD DKI Dapil 8 Jakarta Selatan, Diska Resha Putra sosialisasikan KTA Asuransi dan bagi sembako murah di RW 5 Manggarai Selatan, Tebet, Jakarta Selatan pada Minggu (24/12/2023) siang. Kegiatan tersebut turut dihadiri ratusan emak-emak.

"Tadi setelah memperkenalkan diri kepada warga RW 05 Manggarai Selatan ini sebenarnya RW terakhir di Kelurahan Manggarai Selatan kami juga mengenalkan program partai yaitu KTA Asuransi Kecelakaan. Saya menyampaikan program partai ini ada saldonya bisa di reimburs apabila mengalami kecelakaan," kata Diska dilokasi.

"Kita juga melakukan pembagian sembako murah semoga bermanfaat bagi masyarakat yang mana kita ketahui harga pangan tinggi kita sebagai Caleg Partai Perindo Dapil VIII kita sampaikan program program," tambahnya.

Diska yang maju dari Partai Perindo dikenal modern peduli rakyat kecil itu juga turut menyampaikan visi misi serta menyerap aspirasi masyarakat RW 5 Manggarai Selatan.

"Ya hari ini kegiatan kedua tadi pagi senam bersama di Cilandak Timur sekarang di RW 05 Manggarai Selatan disini saya menyampaikan visi dan misi tujuan saya menjadi Calon Legislatif di Dapil VIII Jakarta Selatan," ujarnya.

Halaman:
1 2
      
