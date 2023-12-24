Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS INTERNATIONAL

4 Jet Tempur China Lintasi Garis Tengah, Satroni Selat Taiwan

Rahman Asmardika , Jurnalis-Minggu, 24 Desember 2023 |18:03 WIB
4 Jet Tempur China Lintasi Garis Tengah, Satroni Selat Taiwan
Foto: Reuters.
A
A
A

TAIPEI - Kementerian Pertahanan Taiwan mengatakan pada Minggu, (24/12/2023) bahwa selama 24 jam sebelumnya pihaknya telah mendeteksi delapan jet tempur China melintasi garis tengah Selat Taiwan. Kementerian melaporkan bahwa sebuah balon China juga terdeteksi melewati gais tersebut .

Taiwan, yang diklaim China sebagai wilayahnya, telah berulang kali mengeluhkan aktivitas militer China di sekitar pulau itu selama empat tahun terakhir.

Beijing telah meningkatkan misinya di dekat Taiwan menjelang pemilihan presiden dan parlemen pada 13 Januari di pulau tersebut.

Kementerian Pertahanan Taiwan mengatakan jet tempur J-10, J-11 dan J-16 Tiongkok telah melintasi garis median di titik-titik utara dan tengah selat.

Garis median dulunya berfungsi sebagai pembatas tidak resmi antara kedua belah pihak, namun pesawat China kini sering terbang di atasnya.

Taiwan mengirimkan pasukannya sendiri untuk memantau, kata kementerian itu sebagaimana dilansir Reuters.

Kementerian tersebut juga melaporkan adanya balon China lainnya di selat tersebut, yang terbaru dari serentetan balon yang menurut Taiwan kemungkinan besar digunakan untuk memantau cuaca, yang didorong oleh angin yang bertiup pada saat ini.

