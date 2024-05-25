China Akhiri Latihan Militer, 62 Pesawat Militer dan 27 Kapal PLA Kepung Taiwan

Layar raksasa menampilkan rekaman latihan militer China di sekitar Taiwan oleh Komando Teater Timur Tentara Pembebasan China (PLA) di Beijing, China, 24 Mei 2024. (Foto: Reuters)

TAIPEI - China mengakhiri latihan perang selama dua hari di sekitar Taiwan, dimana militernya melakukan simulasi serangan dengan pesawat pembom dan berlatih menaiki kapal. Taiwan mengutuk latihan tersebut sebagai "provokasi terang-terangan", dan pada Sabtu, (24/5/2024) merinci lonjakan pesawat tempur dan kapal perang China.

Saluran militer televisi pemerintah China mengatakan pada Jumat, (24/5/2024) malam bahwa latihan tersebut telah selesai. Sebuah komentar di surat kabar Tentara Pembebasan Rakyat China (PLA) mengatakan bentrokan tersebut berlangsung selama dua hari dari Kamis, (23/5/2024) hingga Jumat, seperti yang diumumkan sebelumnya.

Kementerian Pertahanan China tidak menjawab panggilan untuk meminta komentar pada Sabtu.

China, yang mengklaim Taiwan memiliki pemerintahan demokratis sebagai wilayahnya, meluncurkan latihan “Pedang Bersama – 2024A” tiga hari setelah Lai Ching-te menjadi presiden Taiwan, seorang pria yang disebut Beijing sebagai “separatis”.

Beijing mengatakan latihan itu adalah “hukuman” atas pidato pelantikan Lai pada Senin, (20/5/2024) di mana ia mengatakan kedua sisi Selat Taiwan “tidak tunduk satu sama lain”, yang oleh China dipandang sebagai deklarasi bahwa keduanya adalah negara yang terpisah.

Lai telah berulang kali menawarkan pembicaraan dengan China tetapi ditolak. Dia mengatakan hanya rakyat Taiwan yang bisa menentukan masa depan mereka, dan menolak klaim kedaulatan Beijing. Pemerintah Taiwan mengecam latihan tersebut, dengan mengatakan bahwa mereka tidak akan takut dengan tekanan China.