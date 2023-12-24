Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Jelang Nataru, Tokoh Agama di Papua Imbau Warga Jaga Kedamaian dan Sukseskan Pemilu 2024

Edy Siswanto , Jurnalis-Minggu, 24 Desember 2023 |14:37 WIB
Jelang Nataru, Tokoh Agama di Papua Imbau Warga Jaga Kedamaian dan Sukseskan Pemilu 2024
Tokoh Agama di Papua Imbau Warga Jaga Kedamaian/ist
JAYAPURA - Sejumlah tokoh agama di Papua mengimbau warga untuk tetap menjaga kedamaian menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2024.

Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Jayapura, Pendeta Alberth Yoku mengajak masyarakat untuk merayakan Natal secara sederhana.

Dia juga mengimbau agar semua suku dan berbagai agama menyiapkan diri untuk menyambut tahun baru dengan kedamaian.

"Saling bangun kebersamaan dan menghormati agar kedamaian di Papua tetap terjaga," ujarnya, Minggu (24/12/2023).

Alberth melanjutkan, bahwa dengan kedamaian yang baik, menjadi satu kesatuan yang kuat untuk menapaki tahun 2024 yang bertepatan dengan pelaksanaan Pemilu Legislatif, Presiden dan Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada.

Anggota Badan Pengarah Papua Percepatan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) itu juga berpesan agar masyarakat menggunakan hak pilihnya dan menghindari golput atau tidak memilih.

Halaman:
1 2
      
