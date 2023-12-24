Advertisement
HOME NEWS JATENG

Tangis Bahagia Warnai Momen Ganjar Nginap di Rumah Alumnus SMKN Jateng

Romensy August , Jurnalis-Minggu, 24 Desember 2023 |04:25 WIB
Tangis Bahagia Warnai Momen Ganjar Nginap di Rumah Alumnus SMKN Jateng
Ganjar Pranowo menginap di rumah warga Solo. (MPI/Romensy August)
A
A
A

 

SOLO - Calon presiden (capres) nomor urut 3 Ganjar Pranowo menginap di rumah salah seorang alumni SMK Negeri Jateng bernama Bagus di Bayan, Krajan Rt 6/Rw 14 Kadipiro, Banjarsari, Solo, Sabtu (23/12/2023) malam. Mantan Gubernur Jawa Tengah (Jateng) itu disambut hangat puluhan warga.

Mengenakan setelan baju hitam putih, Ganjar tiba sekitar di sebuah rumah yang merupakan tetangga Bagus pukul 23.00 WIB untuk mengobrol ringan dengan warga sekitar.

Ia kemudian berbincang dengan orang tua Bagus yakni pasangan Susilo (54)-Madinah (50) serta beberapa warga lain.

Dalam obrolannya bersama Susilo dan Madinah, Bagus diketahui saat ini telah bekerja di salah satu perusahaan baru bara di Kalimantan yakni PT Pamapersada. Alumnus angkatan pertama SMK Jateng itu mendapat penghasilan sekitar Rp12 juta per bulan.

Menurut Susilo dan Madinah, penghasilan itu digunakan Bagus untuk merenovasi rumah kedua orang tuanya, menghidupi istri, dan membeli rumah.

Halaman:
1 2
      
