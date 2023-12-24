Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JATIM

Odong-Odong Tertabrak KA Penataran di Perlintasan Sebidang, Satu Orang Tewas

Avirista Midaada , Jurnalis-Minggu, 24 Desember 2023 |12:56 WIB
Odong-Odong Tertabrak KA Penataran di Perlintasan Sebidang, Satu Orang Tewas
Kecelakaan kereta tabrak odong-odong. (Foto: SAR Malang)
A
A
A

MALANG - Sebuah kereta kelinci dihantam Kereta Api (KA) Penataran di perlintasan KA sebidang Kabupaten Malang. Kecelakaan ini terjadi di sebuah perlintasan sebidang di Desa Panggungrejo, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, pada Minggu pagi (24/12/2023) sekitar pukul 08.30 WIB.

Dari informasi yang dihimpun, kereta kelinci itu tertabrak oleh KA Penataran dari arah utara atau Malang melaju ke selatan menuju Blitar. Tampak mobil colt pribadi yang disulap jadi kereta kelinci berwarna hijau itu rusak parah diterjang kereta api. Kendaraan yang dihantam kereta api arah Blitar ke Malang ini memiliki Nopol N 1914 FD.

Korban sendiri diketahui atas nama Liswanto (58) warga Jalan Sumber RT 2 RW 4 Desa Panggungrejo, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, tewas seketika di lokasi kejadian. Evakuasi korban dilakukan oleh tim dari relawan SAR, kepolisian, TNI, bersama polisi khusus kereta (Polsuska).

 BACA JUGA:

Kasatlantas Polres Malang AKP Adis Dani Garta membenarkan adanya informasi kecelakaan antara KA Penataran dengan kereta kelinci odong-odong. "Iya kejadian tadi pagi jam setengah 9," ucap Adis Dani Garta, saat dikonfirmasi MPI pada Minggu pagi.

Akibat kejadian ini satu orang yakni pengemudi kereta kelinci dipastikan tewas seketika. Beruntung saat kejadian, kereta kelinci itu tak mengangkut penumpang lain.

"Yang meninggal satu orang pengemudinya. Untuk penumpang nihil, karena tidak mengangkut penumpang," bebernya.

 BACA JUGA:

Namun Adis Dani belum menjelaskan kronologi detailnya karena saat ini petugas masih akan melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP), termasuk memintai keterangan para saksi mata

"Kronologinya masih mau saya cek, ini mau ke TKP. Tapi infonya menerobos memaksakan jalan, ini mau saya cek," ucapnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
