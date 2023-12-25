Harga Bahan Pokok Naik, Caleg Perindo Dian Mirza Gelar Bazar Minyak Goreng Murah

JAKARTA - Partai Perindo yang dikenal sebagai partai modern yang peduli rakyat kecil, gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja dan Indonesia sejahtera itu kembali melakukan kegiatan aksi nyata kepada masyarakat.

Kali ini, Partai Perindo menggelar bazar minyak goreng murah di Rusun Pesakih, Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat, Senin (25/12/2023).

Inisiator kegiatan yang juga merupakan Caleg DPRD DKI Dapil 9 Jakarta Barat Partai Perindo, Dian Mirza mengatakan, bazar murah tersebut digelar dalam rangka menjawab keluhan warga ihwal harga sembako yang terus naik belakangan ini.

"Sesuai visi misi Partai Perindo, partai yang solutif peduli rakyat kecil memajukan UMKM dan memang kita tahu di daerah Jakarta Barat ini khususnya Rusun Pesakih, masyarakat itu mengeluhkan sembako yang naik. Terutama beras dan minyak," kata Dian kepada wartawan, Senin.

Dian menjelaskan, kegiatan bazar murah tersebut hanya untuk pembelian minyak goreng 1 liter dengan harga Rp5 ribu. Bagi warga yang ingin mendapatkan paket murah tersebut terlebuh dulu harus terdaftar dan memiliki Kartu Tanda Anggota (KTA) berasuransi Partai Perindo.

"Saya memperkirakan maksimal 100 orang, ternyata lebih (yang datang) dan mereka sangking antusiasnya mereka rela panas panas ria seperti itu ya, ini bisa kita lihat betapa masyarakat membutuhkan bantuan-bantuan seperti ini seperti minyak dengan harga murah," terangnya.

Selain melakukan kegiatan bazar minyak goreng murah, Dian mengaku banyak mendapat masukan dari warga rusun, di antaranya mengenai harga sewa rusun yang belum terjangkau, dan pendapatan warga yang minim akibat sepinya pekerjaan.

Kepada warga, Dian mengatakan bahwa partai yang dinaunginya akan berkomitmen dalam mewujudkan Indonesia Sejahtera bersama calon presiden (Capres) dan calon wakil presiden (Cawapres) nomor urut 3, Ganjar-Mahfud MD.