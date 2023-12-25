Masyarakat Bekasi Komitmen Menangkan Partai Perindo dan Ganjar-Mahfud

BEKASI - Masyarakat di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, berkomitmen memenangkan Partai Perindo dan Capres-Cawapres Ganjar-Mahfud di Pemilu 2024. Hal itu diungkapkan saat 3 caleg dari Partai Perindo silahturahmi dan memberikan santunan kepada anak yatim di Kampung Rukem RT 01/13, Desa Mangun Jaya, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Minggu (24/12/2023) malam.

"Saya sebagai warga setempat, saya ucapkan terima kasih untuk calon-calon dari Partai Perindo. Kami sebagai warga komitmen untuk memenangkan calon yang telah hadir pada kami. Semoga para warga di sini, satu suara kompak dalam pemilihan untuk tanggal 14 Februari nanti," ucap tokoh masyarakat bernama Zamjani.

Dia bersama masyarakat dan warga Kampung Rukem RT 01/13, Desa Mangun Jaya bersatu untuk menenangkan Partai Perindo di Pemilu 2024. Oleh karenanya, lanjut dia, adanya perwakilan legislatif yang berada di daerahnya bisa mewakili aspirasi dan menampung keluhan warga.

"Semoga apa yang kita kerjakan bisa tercapai, sehingga nanti kan punya perwakilannya bisa menjadi corong atau menjadi perantara untuk kita semua dalam mencapai cita-cita," ungkapnya.

Menurutnya, Partai Perindo adalah partai yang konsisten untuk mengerjakan kemajuan masyarakat, khususnya di bidang UMKM dan lainnya, karena Partai Perindo dikenal sebagai partai modern yang peduli rakyat kecil, gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja dan Indonesia sejahtera.

"Karena saya liat Pantai Perindo semakin hari semakin naik ratingnya, mudah-mudahan akan menjadi partai yang duduk di parlemen dengan kuat untuk masyarakat khususnya Indonesia," terangnya.