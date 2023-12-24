Caleg Perindo Diska Resha Sosialisasi KTA Asuransi hingga Gelar Bazar Murah untuk Warga Kebon Baru

JAKARTA - Caleg Partai Perindo DPRD DKI Dapil 8 Jakarta Selatan, Diska Resha Putra sosialisasikan KTA Asuransi dan bagi sembako murah di RW 10 Kebon Baru, Jakarta Selatan pada Minggu (24/12/2023) sore.

Di hadapan puluhan emak-emak, Diska menceritakan bahwa awalnya dirinya memperkenalkan diri diikuti program-program dari Partai Perindo salah satunya KTA Asuransi.

"Alhamdulillah saya udah kenalan dengan mereka tujuan saya nomor urut saya program partai saya kasih tau juga. Jadi disini saya perkenalan diri saya trus program partai Kartu Asuransi," kata Diska.

BACA JUGA: Caleg Perindo Diska Resha Sosialisasikan KTA Asuransi dan Bagi Sembako Murah di Tebet

Selain memperkenalkan KTA, Diska juga menggelar bazar sembako murah untuk warga sekitar Kebon Baru. Nampak puluhan warga sangat antusias dengan kehadiran bazar tersebut.

"Saat ini ada bazar murah kita tahu sembako sekarang pangan tingg kita bantu masyarakat dengan cara kita jual sembako dengan harga yang mereka sanggupi," kata Diska.

Diska pun yakin warga Kebon Baru akan memilih untuk menjadi anggota legislatif dari Partai Perindo. Sebab, karena dirinya memiliki pengalaman yang sama yakni mengenai banjir.

"Jadi saya kasih tahu mereka disini kendala banjir, jadi saya pernah kena banjir ini berarti udah dari 2016 sesuatu hal yang tidak cukup konkrit jadi caleg jadi anggota dewan. Jadi saya kasih tahu ke masyarakat harus cerdas dalam memilih. Jangan sampai golput karena tersisa 50 hari lagi ini pertandingan karena 50 hari lagi harus menentukan bagaimana sebuah kebijakan nyampe kemasyarakat. Jadi mereka Alhamdulillah juga tahu mengenai tentang politik tentang pemilu 2024 nanti," kata Diska.