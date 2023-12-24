Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

Caleg Perindo Diska Resha Sosialisasi KTA Asuransi hingga Gelar Bazar Murah untuk Warga Kebon Baru

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Minggu, 24 Desember 2023 |20:05 WIB
Caleg Perindo Diska Resha Sosialisasi KTA Asuransi hingga Gelar Bazar Murah untuk Warga Kebon Baru
A
A
A

JAKARTA - Caleg Partai Perindo DPRD DKI Dapil 8 Jakarta Selatan, Diska Resha Putra sosialisasikan KTA Asuransi dan bagi sembako murah di RW 10 Kebon Baru, Jakarta Selatan pada Minggu (24/12/2023) sore.

Di hadapan puluhan emak-emak, Diska menceritakan bahwa awalnya dirinya memperkenalkan diri diikuti program-program dari Partai Perindo salah satunya KTA Asuransi.

"Alhamdulillah saya udah kenalan dengan mereka tujuan saya nomor urut saya program partai saya kasih tau juga. Jadi disini saya perkenalan diri saya trus program partai Kartu Asuransi," kata Diska.

Selain memperkenalkan KTA, Diska juga menggelar bazar sembako murah untuk warga sekitar Kebon Baru. Nampak puluhan warga sangat antusias dengan kehadiran bazar tersebut.

"Saat ini ada bazar murah kita tahu sembako sekarang pangan tingg kita bantu masyarakat dengan cara kita jual sembako dengan harga yang mereka sanggupi," kata Diska.

Diska pun yakin warga Kebon Baru akan memilih untuk menjadi anggota legislatif dari Partai Perindo. Sebab, karena dirinya memiliki pengalaman yang sama yakni mengenai banjir.

"Jadi saya kasih tahu mereka disini kendala banjir, jadi saya pernah kena banjir ini berarti udah dari 2016 sesuatu hal yang tidak cukup konkrit jadi caleg jadi anggota dewan. Jadi saya kasih tahu ke masyarakat harus cerdas dalam memilih. Jangan sampai golput karena tersisa 50 hari lagi ini pertandingan karena 50 hari lagi harus menentukan bagaimana sebuah kebijakan nyampe kemasyarakat. Jadi mereka Alhamdulillah juga tahu mengenai tentang politik tentang pemilu 2024 nanti," kata Diska.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/06/337/3193742//partai_perindo-1b3A_large.jpg
GKSR Akan Miliki Sekber, Perindo: Agar Partai Non-Parlemen Terkonsolidasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/05/337/3193719//perindo-wlOT_large.jpg
Kasus Super Flu Terdeteksi di Sejumlah Provinsi, Partai Perindo: Peringatan Dini Lindungi Kesehatan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/340/3192514//rakerwil_dpw_perindo_sumsel-0rvJ_large.jpg
Gelar Rakerwil, DPW Perindo Sumsel Susun Strategi Pemenangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/340/3192512//perindo-0PMJ_large.jpg
Rakerwil DPW Perindo Sumsel, Sekjen: Fokus Penguatan Struktur Partai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/27/340/3192186//perindo_perkuat_pemulihan_pascabencana_di_sumbar-x50U_large.jpg
Perindo Perkuat Pemulihan Pascabencana di Sumbar melalui Bantuan dan Huntara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/338/3191550//dina_masyusin-gald_large.jpg
Legislator Perindo Dina Masyusin Dukung Pelatihan Kerja Pemuda di Rawa Buaya
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement