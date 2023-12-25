Pemilu 2024, 3 Caleg Perindo Silaturahmi dengan Warga Bekasi

BEKASI - Caleg DPR RI Dapil Jawa Barat VII, dari Partai Perindo H Sururi Al-Faruq, bersama Caleg DPRD Provinsi Jawa Barat Dapil IX Kabupaten Bekasi Ayun Sri Damayanti Wahyuni, dan Caleg DPRD Kabupaten Bekasi Dapil III, Rodiah, menggelar silaturahmi bersama warga di Kampung Rukem RT 01/13, Desa Mangun Jaya, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Minggu (24/12/2023) malam.

Kegiatan silahturahmi sekaligus sosialisasi ini disambut antusias masyarakat dan para tokoh masyarakat yang hadir.

Sururi yang mencalonkan diri dari partai berlambang Rajawali mengembangkan sayap dan bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 nomor urut 1 mengatakan, kegiatan silaturahmi ini untuk meminta doa dan restu agar ikhtiarnya untuk lolos dalam Pemilu 14 Februari 2024 nanti dimudahkan.

"Dengan banyaknya doa dari masyarakat itu ikhtiar ini akan lebih mudah, maka kegiatan kegiatan silaturahmi ini terus kami lakukan karena memang tujuannya agar kita bisa mendapatkan simpati dukungan penuh dari masyarakat luas," ucapnya, Minggu (24/12/2023).

Sururi mengungkapkan, ini memang punya misi besar untuk caleg DPRD Kabupaten Bekasi, yakni Rodiah, mengingat ini adalah dapilnya. Terlebih, kata dia, Pemilu 2024 sudah semakin dekat. Oleh karena itu, Partai Perindo terus menggencarkan sosialisasi.

"Jadi Rodiah ini, di daerah ini memang banyak keluarganya, banyak saudara-saudara nya, dan teman-temannya, lalu kemudian mengundang ibu Ayun, sehingga warga yang memilih Ibu Rodiah itu diharapkan bisa memilih Ibu Ayun untuk caleg provinsinya, juga diharapkan nya bisa memilih caleg DPR RI yaitu saya Sururi," harapnya.

BACA JUGA: Caleg Perindo Diska Resha Sosialisasi KTA Asuransi hingga Gelar Bazar Murah untuk Warga Kebon Baru

Sementara, Caleg DPRD Provinsi Jawa Barat Dapil IX Kabupaten Bekasi Ayun Sri Damayanti Wahyuni menerangkan, silaturahmi caleg Partai Perindo yang dipimpin oleh Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo dan mendukung Capres-Cawapres Pemilu 2024 Ganjar-Mahfud nomor urut 3 itu, sekaligus sosialisasi alat peraga kampanye, yaitu kertas surat pemilihan suara agar masyarakat seperti bapak-bapak, ibu-ibu yang sekiranya tidak bisa membaca pada saat melakukan pencoblosan.