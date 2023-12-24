Caleg Perindo Gelar Bazar Murah, Ini Harapan Warga Kalideres Jakarta Barat

JAKARTA - Caleg DPRD DKI Jakarta Dapil 9 dari Partai Perindo yang dipimpin oleh Ketua Umum Hary Tanoesoedibjo dan mendukung Ganjar Pranowo di Pilpres 2024, Hendi Wargianto menggelar bazar murah di Lapangan RT 06 RW 03 Pegadungan, Kalideres, Jakarta Barat, Minggu (24/12/2023).

Ketua RT 06, Jaya Sakhti menilai kegiatan bazar murah ini sangat membantu bagi warga di wilayahnya, khusus ibu-ibu yang membutuhkan kebutuhan pokok.

“Dengan adanya bazar murah ini yang saya liat antusias warga itu sangat senang sekali, apalagi ibu-ibu memang sangat butuh yang namanya kebutuhan pokok, terutama minyak goreng ini,” kata Jaya saat ditemui dilokasi.

Dia pun berharap Partai Perindo berlambang Rajawali mengembangkan sayap dan bernomor urut 16 di kertas suara Pemilu 2024 itu jika sukses di Pemilu 2024 tetap terus memperhatikan rakyat kecil.

“Harapan saya khususnya dan warga kalau memang Partai Perindo itu menang, jangan cuma cukup disini kegiatan seperti ini, saya minta ada kegiatan yang lain,” jelasnya.

Sebelumnya, Hendi menjelaskan kegiatan bazar murah ini bertujuan demi mewujudkan Indonesia Sejahtera. Hal itu sesuai dengan komitmen Partai Perindo. Ia mengatakan, dengan membayar Rp5000 warga sudah mendapatkan minyak goreng.

“Jadi kegiatan hari ini Perindo turun untuk mewujudkan Indonesia Sejahtera. Jadi kami concern pada masyarakat sekitar dan kami buka bazar murah, bazar minyak goreng jadi warga menebus sebesar Rp5000 sudah mendapatkan minyak goreng yang murah,” kata Hendi saat ditemui, Minggu.