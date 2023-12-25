Antusias Datangi Bazar Murah Partai Perindo, Warga Rusun Pesakih: Senang Banget

JAKARTA - Ratusan warga tampak antusias mendatangi bazar minyak goreng murah Partai Perindo di Rusun Pesakih, Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat, Senin (25/12/2023).

Salah satunya Andriani, warga yang tinggal di Rusun Pesakih tersebut merasa terbantu adanya bazar murah tersebut. Menurutnya, di tengah ketidakpastian harga bahan pokok saat ini, Partai Perindo sangat peduli dengan warga.

"Alhamdulillah senang banget ya, apalagi sekarang harga minyak lagi mahal ya," kata Andriani kepada wartawan, Senin.

BACA JUGA:

Andriani berharap, para Caleg Partai Perindo konsisten menjalankan program bazar murah ini. Terlebih jika nantinya berhasil memenangkan Pemilu 2024, program bazar murah diminta untuk diperbanyak.

"Ya semoga kalau nanti jadi enggak lupa sama kita yang di bawah," harapnya.

Sementara itu, Inisiator kegiatan sekaligus Caleg DPRD DKI Dapil 9 Jakarta Barat Partai Perindo, Dian Mirza mengatakan, bazar murah tersebut digelar dalam rangka menjawab keluhan warga ihwal harga sembako yang terus naik belakangan ini.

"Sesuai visi misi Partai Perindo, partai yang solutif peduli rakyat kecil memajukan UMKM dan memang kita tahu di daerah Jakarta Barat ini khususnya Rusun Pesakih, masyarakat itu mengeluhkan sembako yang naik. Terutama beras dan minyak," kata Dian kepada wartawan, Senin.

Dian menjelaskan, kegiatan bazar murah tersebut hanya untuk pembelian minyak goreng 1 liter dengan harga Rp5 ribu. Bagi warga yang ingin mendapatkan paket murah tersebut terlebuh dulu harus terdaftar dan memiliki Kartu Tanda Anggota (KTA) berasuransi Partai Perindo.

BACA JUGA:

"Saya memperkirakan maksimal 100 orang, ternyata lebih (yang datang) dan mereka sangking antusiasnya mereka rela panas panas ria seperti itu ya, ini bisa kita lihat betapa masyarakat membutuhkan bantuan-bantuan seperti ini seperti minyak dengan harga murah," terangnya.

Selain melakukan kegiatan bazar minyak goreng murah, Dian mengaku banyak mendapat masukan dari warga rusun, di antaranya mengenai harga sewa rusun yang belum terjangkau, dan pendapatan warga yang minim akibat sepinya pekerjaan.