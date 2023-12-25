Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

Caleg Partai Perindo Santuni Anak Yatim di Bekasi, Masyarakat Apresiasi

Ade Suhardi , Jurnalis-Senin, 25 Desember 2023 |05:40 WIB
Caleg Partai Perindo Santuni Anak Yatim di Bekasi, Masyarakat Apresiasi
Caleg Partai Perindo santuni anak yatim di Bekasi. (MPI/Ade Suhardi)
A
A
A

BEKASI - Tiga caleg dari Partai Perindo memberikan santunan kepada puluhan anak yatim dan bingkisan di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Aksi sosial ini direspons positif masyarakat setempat.

"Alhamdulillah masyarakat di sini menyambut baik atas kegiatan positif dari caleg Partai Perindo ini. Semoga Partai Perindo semakin dekat dengan masyarakat," ucap Riska salah satu warga Kampung Rukem, Minggu (24/12/2023) malam.

Dia berharap Partai Perindo yang dipimpin oleh Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo (HT) dan mendukung Capres-Cawapres Pemilu 2024 Ganjar-Mahfud nomor urut 3 itu semakin sukses dan memenangkan suara di legislatif, khususnya di Kabupaten Bekasi.

"Untuk Partai Perindo semoga semakin sukses dan memenangkan di pemilu 2024 atau legislatif," ujarnya.

Sementara itu, Caleg dari Partai Perindo DPR RI Dapil Jawa Barat VII, H Sururi Al-Faruq mengatakan, kegiatan silaturahmi ini bertujuan meminta doa dan restu agar ikhtiarnya untuk lolos dalam Pemilu 14 Februari 2024 nanti dimudahkan.

"Dengan banyaknya doa dari masyarakat itu ikhtiar ini akan lebih mudah, maka kegiatan kegiatan silaturahmi ini terus kami lakukan karena memang tujuannya agar kita bisa mendapatkan simpati dukungan penuh dari masyarakat luas," ucapnya, saat hadir acara silaturahmi dan temu warga di Kampung Rukem RT 01/13, Desa Mangun Jaya, Tambun Selatan, Minggu (24/12/2023).

Sururi mengungkapkan kegiatan yang dilakukan di Kampung Rukem, Desa Mangun Jaya, Tambun Selatan, ini memang punya misi besar untuk caleg DPRD Kabupaten Bekasi, yakni Rodiah, mengingat ini adalah daerah pilihannya (Dapil).

"Jadi Rodiah ini, di daerah ini memang banyak keluarganya, banyak saudara-saudara nya, dan teman-temannya, lalu kemudian mengundang ibu Ayun, sehingga warga yang memilih Ibu Rodiah itu diharapkan bisa memilih Ibu Ayun untuk caleg provinsinya, juga diharapkannya bisa memilih caleg DPR RI yaitu saya Sururi," harapnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/340/3192514/rakerwil_dpw_perindo_sumsel-0rvJ_large.jpg
Gelar Rakerwil, DPW Perindo Sumsel Susun Strategi Pemenangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/338/3191550/dina_masyusin-gald_large.jpg
Legislator Perindo Dina Masyusin Dukung Pelatihan Kerja Pemuda di Rawa Buaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/338/3191541/dina_masyusin-vThl_large.jpg
Anggota DPRD DKI Dina Masyusin Serahkan 16 Sound System ke Warga Rawa Buntu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/338/3191537/sekjen_puspadaya_perindo_amriadi_pasaribu-fVco_large.jpg
Puspadaya dan Orangtua Korban Harap Polisi Usut Tuntas Kasus Pencabulan di Jakbar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/338/3191516/sekjen_puspadaya_perindo_amriadi_pasaribu-K3YJ_large.jpg
Puspadaya Perindo Dampingi Orangtua Korban Pencabulan Jalani Pemeriksaan di Polda Metro
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/337/3191351/wakil_ketua_umum_partai_perindo_angkie_yudistia-0D2P_large.jpg
Angkie Yudistia: Perempuan dan Ibu Jadi Pilar Pemulihan Bencana serta Kekuatan Indonesia Emas 2045
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement