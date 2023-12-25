Caleg Partai Perindo Santuni Anak Yatim di Bekasi, Masyarakat Apresiasi

BEKASI - Tiga caleg dari Partai Perindo memberikan santunan kepada puluhan anak yatim dan bingkisan di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Aksi sosial ini direspons positif masyarakat setempat.

"Alhamdulillah masyarakat di sini menyambut baik atas kegiatan positif dari caleg Partai Perindo ini. Semoga Partai Perindo semakin dekat dengan masyarakat," ucap Riska salah satu warga Kampung Rukem, Minggu (24/12/2023) malam.

Dia berharap Partai Perindo yang dipimpin oleh Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo (HT) dan mendukung Capres-Cawapres Pemilu 2024 Ganjar-Mahfud nomor urut 3 itu semakin sukses dan memenangkan suara di legislatif, khususnya di Kabupaten Bekasi.

"Untuk Partai Perindo semoga semakin sukses dan memenangkan di pemilu 2024 atau legislatif," ujarnya.

Sementara itu, Caleg dari Partai Perindo DPR RI Dapil Jawa Barat VII, H Sururi Al-Faruq mengatakan, kegiatan silaturahmi ini bertujuan meminta doa dan restu agar ikhtiarnya untuk lolos dalam Pemilu 14 Februari 2024 nanti dimudahkan.

"Dengan banyaknya doa dari masyarakat itu ikhtiar ini akan lebih mudah, maka kegiatan kegiatan silaturahmi ini terus kami lakukan karena memang tujuannya agar kita bisa mendapatkan simpati dukungan penuh dari masyarakat luas," ucapnya, saat hadir acara silaturahmi dan temu warga di Kampung Rukem RT 01/13, Desa Mangun Jaya, Tambun Selatan, Minggu (24/12/2023).

Sururi mengungkapkan kegiatan yang dilakukan di Kampung Rukem, Desa Mangun Jaya, Tambun Selatan, ini memang punya misi besar untuk caleg DPRD Kabupaten Bekasi, yakni Rodiah, mengingat ini adalah daerah pilihannya (Dapil).

"Jadi Rodiah ini, di daerah ini memang banyak keluarganya, banyak saudara-saudara nya, dan teman-temannya, lalu kemudian mengundang ibu Ayun, sehingga warga yang memilih Ibu Rodiah itu diharapkan bisa memilih Ibu Ayun untuk caleg provinsinya, juga diharapkannya bisa memilih caleg DPR RI yaitu saya Sururi," harapnya.