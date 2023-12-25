Cegah Golput, Caleg Perindo Diska Resha Gerakkan Sosialiasi Pemilih dan Kepartaian

JAKARTA - Caleg Partai Perindo DPRD DKI Dapil 8 Jakarta Selatan, Diska Resha Putra mengunjungi RT 12/06 Pejaten Timur, Jakarta Selatan, yang ditengarai menjadi salah satu wilayah dengan tingkat Golput tertinggi.

Diska hadir ke wilayah tersebut guna menyadarkan perlunya penggunaan hak suara dalam pemilu supaya memastikan keterwakilan aspirasi masyarakat dapat tersampaikan.

Sekretaris jenderal DPP Pemuda Perindo ini turut memperkenalkan program partainya, yang dipimpin oleh Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo dan mendukung Capres Pemilu 2024 Ganjar Pranowo itu, seperti KTA berasuransi kecelakaan dan lainnya.

"Pada hari Senin ini, 25 Desember 2023, saya turun lagi di Pejaten Timur untuk memperkenalkan diri saya, program-program partai dan mengenalkan cara-cara memilih di pemilu 2024," ujarnya di lokasi, Senin (25/12/2023).

Diska mengatakan, berdasarkan data tahun 2019, wilayah yang dikunjunginya yakni di Jalan Kemuning 4B RT 12/06, Pejaten Timur, Jakarta Selatan, melihat masyarakat yang tinggal disana cukup apatis atas pemilu. Dia mengatakan jumlah golput di Pejaten Timur mencapai belasan ribu orang pemilih tidak memberikan hak suaranya.