HOME NEWS JATENG

Pimpin Apel Siaga Satgas PDIP Surakarta, Ganjar Solidkan Kesiapan Pilpres 2024

Arif Budianto , Jurnalis-Senin, 25 Desember 2023 |18:02 WIB
Pimpin Apel Siaga Satgas PDIP Surakarta, Ganjar Solidkan Kesiapan Pilpres 2024
Ganjar Pranowo. (Foto: MPI)
SURAKARTA - DPC PDIP Kota Surakarta menggelar apel siaga Satgas Cakrabuana di Taman Sunan Jogo Kali, Minggu (24/12/2023). Apel digelar dalam rangka menguatkan suara kemenangan capres Ganjar-Mahfud di Pilpres 2024 se-Solo Raya.

Didampingi Ketua DPC PDIP Surakarta sekaligus mantan Wali Kota Surakarta FX Hadi Rudyatmo, Ganjar memberikan arahan kepada 1.000 satgas yang mengikuti upacara apel siaga.

"Kita buktikan kalau banteng tidak cengeng. Kalau ada yang mengganggu, kita tabrak," ujar Ganjar di hadapan satgas.

