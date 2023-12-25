Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JABAR

4 Wisatawan Terseret Ombak di Pantai Karang Papak Garut

Fani Ferdiansyah , Jurnalis-Senin, 25 Desember 2023 |02:04 WIB
4 Wisatawan Terseret Ombak di Pantai Karang Papak Garut
Wisatawan terseret ombak di Pantai Garut. (Ist)
GARUT - Sebanyak empat wisatawan asal Baleendah, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, terseret ombak di Pantai Karang Papak, Kecamatan Cikelet, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Beruntung, seluruh wisatawan berhasil diselamatkan.

Kronologi keempat wisatawan ini terseret oleh ombak bermula saat mereka sedang bermain di pantai sekira pukul 09.00 WIB. Tanpa diduga, gelombang ombak cukup besar tiba-tiba muncul dan menyeret salah satu wisatawan yang merupakan seorang anak bernama Riani (12).

"Melihat kejadian itu, ibu dari Riani yang bernama Mia mencoba menolong karena posisinya cukup dekat. Nahas, ibunya juga ikut terbawa arus," kata Kapolsek Cikelet AKP Usep, Minggu (24/12/2023).

Kerabat mereka yang juga sedang bermain di pantai, yakni Silvia dan Marini, juga turut terseret ombak. Kedua kerabat ini diketahui juga mencoba menolong Riani dan Mia, namun tak mampu menyelamatkan diri dari kencangnya arus ombak.

Warga sekitar yang panik langsung melaporkan kejadian wisatawan terseret ombak itu kepada personel Polsek Cikelet terdekat. Saat itu, polisi tengah melakukan patroli dan pengamanan wisata pantai.

"Beruntungnya, tak jauh dari lokasi terdapat seorang nelayan bernama Gani yang sedang menangkap ikan. Nelayan tersebut langsung menolong keempat wisatawan yang sudah terbawa arus itu," ujarnya.

