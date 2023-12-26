Maknai Natal 2023, Partai Perindo Tekankan Pentingnya Introspeksi Diri

JAKARTA - Juru Bicara Nasional Partai Perindo Christophorus Taufik memaknai perayaan Natal 2023 dengan dua aspek, yakni spiritual dan kemasyarakatan.

Hal tersebut menanggapi pesan Natal disampaikan Executive Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo (HT) dalam Christmas Celebration yang dihelat di Studio RCTI+ pada Senin, 25 Desember 2023.

"Aspek spiritual, buat saya lebih ke aspek personal relasi kita dengan Sang Pencipta, oleh karenanya ajakan Bapak HT untuk melakukan introspeksi diri dalam menghadapi tahun mendatang adalah ajakan yang perlu kita renungkan dan jalankan bersama," kata Chris sapaan akrabnya kepada wartawan, Selasa (26/12/2023).

Dia mengaku di setiap perayaan Natal, Hary Tanoe tidak bosan untuk mengingatkan tentang pentingnya selalu melakukan introspeksi diri.

"Yang tujuannya tentu agar kualitas kita sebagai manusia dapat naik kelas dari tahun ke tahun, dari Natal ke Natal," ujar Chris.

Aspek kedua, dari sisi kemasyarakatan. Menurut Chris, momen perayaan Natal tahun ini yang juga berdekatan dengan Pemilu 2024 harus menjadi semangat masyarakat untuk berperan aktif dalam memilih pemimpin.

Seperti yang dikatakan Hary Tanoe yang juga merupakan Ketua Umum DPP Partai Perindo untuk carilah sosok pemimpin yang memiliki jiwa melayani, bukan dilayani.

"Oleh karenanya momentum introspeksi diri harus berjalan seiring dengan momentum untuk memilih pemimpin terbaik," ujar dia yang juga merupakan Ketua DPP Partai Perindo Bidang Hukum Internal ini.

Maksudnya, tidak hanya kualitas sebagai manusia yang mengalami peningkatan, tetapi juga ada peran aktif sebagai bagian dari anak bangsa.

"Untuk mempersiapkan dan memastikan terwujudnya Indonesia Emas di tahun 2045 dengan memilih pemimpin yang melayani," tukas Caleg DPR RI Dapil Jawa Timur V Malang Raya itu.