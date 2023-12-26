Advertisement
HOME NEWS JATENG

Menangkan Ganjar-Mahfud, Puluhan Ribu Warga Antusias Hadiri Pesta Rakyat di Kendal

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Selasa, 26 Desember 2023 |20:27 WIB
Menangkan Ganjar-Mahfud, Puluhan Ribu Warga Antusias Hadiri Pesta Rakyat di Kendal
Puluhan Ribu Warga Kendal Hadiri Pesta Rakyat Ganjar-Mahfud
A
A
A

KENDAL - Puluhan ribu warga antusias menghadiri Pesta Rakyat Ganjar Mahfud #20 yang diselengarakan oleh Sahabat Ganjar di Stadion Kebondalem Kendal pada Selasa (26/12/2023).

Mereka menunjukkan dukungan luar biasa mereka untuk pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD sebagai Presiden dan Wakil Presiden Indonesia pada tahun 2024 mendatang.

Mantan Panglima TNI, Jenderal (Purn) Andika Perkasa, yang hadir mengatakan, Sahabat Ganjar merupakan relawan besar yang memiliki ketulusan untuk memenangkan paslon nomor 3 tersebut di pilpres 2024 mendatang.

“Sahabat Ganjar adalah relawan yang punya ketulusan besar dalam memenankan mas Ganjar dan mas Mahfud di Pilpres 2024. Dan saya melihat bahwa ratusan ribu warga yang berkumpul di Stadion Kebondalem Kendal ini juga yakin dengan kapasitas beliau dalam memimpin bangsa yang besar ini,” ujar Andika.

Wakil Ketua TPN Ganjar-Mahfud ini menyempatkan diri untuk mengunjungi stand Distro Ganjar, dengan menunjukkan dukungan serta apresiasi dalam momentum ini.

“Saya bersama rombongan saya melihat-liha produk-produk lokal yang punya kualitas tinggi yang patut kita apresiasi dan merchandise yang di jajakan disini juga bagian dari upaya masyarakat mendukung mas Ganjar” ungkap Andika.

Sementara itu, Ketua Banteng Muda Indonesia (BMI), Mochamad Herviano, ikut memberikan semangat kepada seluruh warga Kendal dalam acara besar ini.

Disini kita berkumpul, para banteng-banteng muda Indonesia, ribuan relawan, seluruh masyarakat Kendal yang tulus menaruh harapan besar dan kepercayaannya kepada Ganjar Pranowo dan Mahfud MD bisa membawa perubahan untuk negeri tercinta kita Indonesia,” ucap Herviano.

Herviano menambahkan, bahwa BMI sebagai sayap partai PDIP bersama Sahabat Ganjar akan terus membantu masyarakat dalam memberikan aspirasi dukungan mereka melalui kegiatan-kegiatan bermanfaat seperti pesta rakyat ini.

Halaman:
1 2 3
      
