TKN Klaim Prabowo-Gibran Menang di Jateng, Ganjar: Dia Lupa Baca Data

SURAKARTA - Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Nusron Wahid mengungkap bahwa rakyat Jawa Tengah sudah jenuh dengan Ganjar Pranowo. Sehingga, mereka mengklaim Prabowo-Gibran akan menang di wilayah itu.

Menanggapi itu, Calon Presiden (Capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo mewajarkan pernyataan tersebut, karena Nusron adalah pendukung Prabowo-Gibran. Namun, Ganjar mengingatkan agar pihak TKN dapat melihat data di lapangan.

"Ya kalau dia harus mengatakan itu, kan dia tidak mendukung saya. Jadi yang miring-miring gitu, dan itu biasalah, tapi kayaknya dia lupa baca data saja," kata Ganjar di Surakarta, Jawa Tengah, Selasa (26/12/2023).

Menurut Ganjar, justru Jawa Tengah akan menjadi lumbung suara bagi pasangan nomor urut 03. Terlebih, pihaknya sudah menguatkan akar rumput, dan masyarakat juga dapat menentukan siapa pilihannya setelah menonton debat.

"Yakin banget ya, karena kami kemarin sudah bertemu struktural partai, pengusung, kemudian relawan, bahkan kita konsolidasikan lagi," kata Ganjar.