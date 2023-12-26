5 Fakta Gunung Semeru Erupsi, Kolom Letusan 1.000 Meter di Atas Puncak

JAKARTA - Gunung Semeru mengalami erupsi pagi ini, Senin (25/12/2023), pukul 05:12 WIB. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) melaporkan tinggi kolom letusan 1.000 meter di atas puncak.

Berikut sejumlah faktanya:

1. Status Siaga

Gunung Semeru yang secara administratif terletak dalam dua kabupaten, yaitu Kabupaten Lumajang dan Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur itu masih berstatus siaga atau level III.

2. Erupsi

Petugas Pos Pengamatan Gunung Api Ghufron Alwi mengungkapkan, terjadi erupsi Gunung Semeru pada hari Senin, 25 Desember 2023, pukul 05:12 WIB. Tinggi kolom letusan teramati ± 1.000 m di atas puncak (± 4676 m di atas permukaan laut).

3. Kolom Abu

Ghufron mengatakan kolom abu teramati berwarna kelabu dengan intensitas tebal ke arah selatan. Erupsi terekam di seismograf dengan amplitudo maksimum 22 mm dan durasi 248 detik.

4. Masyarakat Diminta Tidak Mendekat

Lebih lanjut, Ghufron mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan aktivitas apapun di sektor tenggara di sepanjang Besuk Kobokan, sejauh 13 km dari puncak (pusat erupsi).

Di luar jarak tersebut, masyarakat tidak melakukan aktivitas pada jarak 500 meter dari tepi sungai (sempadan sungai) di sepanjang Besuk Kobokan karena berpotensi terlanda perluasan awan panas dan aliran lahar hingga jarak 17 km dari puncak.

“Tidak beraktivitas dalam radius 5 Km dari kawah atau puncak Gunung Api Semeru karena rawan terhadap bahaya lontaran batu (pijar),” katanya.