HOME NEWS JABAR

5 Fakta Empat Wisatawan Terseret Ombak Pantai di Garut, Penyelamatan Berlangsung Dramatis

Qur'anul Hidayat , Jurnalis-Selasa, 26 Desember 2023 |05:51 WIB
5 Fakta Empat Wisatawan Terseret Ombak Pantai di Garut, Penyelamatan Berlangsung Dramatis
Wisatawan terseret ombak di Garut. (Foto: Dok Ist)
A
A
A

GARUT - Sebanyak empat wisatawan asal Baleendah, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, terseret ombak di Pantai Karang Papak, Kecamatan Cikelet, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Minggu 24 Desember 2023.

Berikut sejumlah faktanya:

1. Kronologi Kejadian

Kapolsek Cikelet AKP Usep mengungkapkan, kronologi keempat wisatawan ini terseret oleh ombak bermula saat mereka sedang bermain di pantai sekira pukul 09.00 WIB. Tanpa diduga, gelombang ombak cukup besar tiba-tiba muncul dan menyeret salah satu wisatawan yang merupakan seorang anak bernama Riani (12).

2. Ibu Korban Coba menolong

Melihat kejadian itu, ibu dari Riani yang bernama Mia mencoba menolong karena posisinya cukup dekat. Nahas, ibunya juga ikut terbawa arus.

 

3. Kerabat Ikut Terseret

Kerabat mereka yang juga sedang bermain di pantai, yakni Silvia dan Marini, juga turut terseret ombak. Kedua kerabat ini diketahui juga mencoba menolong Riani dan Mia, namun tak mampu menyelamatkan diri dari kencangnya arus ombak.

13 Korban Kapal Tenggelam di Sumenep Berhasil Diselamatkan, Ini Identitasnya 

4. Warga Lapor Polisi

Warga sekitar yang panik langsung melaporkan kejadian wisatawan terseret ombak itu kepada personel Polsek Cikelet terdekat. Saat itu, polisi tengah melakukan patroli dan pengamanan wisata pantai.

"Beruntungnya, tak jauh dari lokasi terdapat seorang nelayan bernama Gani yang sedang menangkap ikan. Nelayan tersebut langsung menolong keempat wisatawan yang sudah terbawa arus itu," ujarnya.

Halaman:
1 2
      
Terseret Ombak Garut Tenggelam
