Caleg Perindo Rere Tati Fokus Masalah Pendidikan hingga Kesehatan Masyarakat

DEPOK - Caleg DPRD Kota Depok Dapil I Pancoran Mas dari Partai Perindo, Rere Tati Sri Hardina fokus mendorong permasalahan pendidikan hingga kesehatan masyarakat di Pancoran Mas, Depok dalam kontestasi Pileg 2024 mendatang. Ia melihat minimnya sekolah negeri dan akses kesehatan masyarakat di Depok khususnya Pancoran Mas.

"Program andalan yang pertama itu adalah pendidikan karena di Pancoran Mas sendiri minim sekolah negeri SMP punya 4 dan SMA cuma 1, kedua kesehatan," kata Rere saat ditemui disela blusukan di RW 14 Mampang, Pancoran Mas, Kota Depok, Rabu (27/12/2023).

Rere yang maju dari Partai Perindo yang dikenal modern peduli rakyat kecil itu pun menggencarkan dengan layanan ambulans gratis untuk salah satu solusi masalah kesehatan masyarakat dengan call center 081993388993. Ia pun menjamin dengan mengawal warga yang sakit hingga proses administrasi di rumah sakit.

"Kita sekarang gencar ada ambulans gratis dari Partai Perindo khususnya Dapil I Pancoran Mas ambulans dari saya sendiri dan Perindo," ujarnya.

Sebelumnya, Ketua DPW Baja Perindo Jawa Barat itu blusukan sosialisasi door to door pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD dan membagikan alat peraga kampanye (APK) berupa kalender stiker dan lainnya ke warga di tiga RT RW 14, Mampang, Pancoran Mas pada Rabu (27/12/2023) sore.

Pantauan MNC Portal Indonesia dilokasi Rere yang maju dari Partai Perindo dikenal modern peduli rakyat kecil itu mensosialisasikan serta mengedukasi tata cara mencoblos saat hari pemilihan 14 Februari 2024 mendatang ke warga. Kemudian, Ia mulai blusukan door to door membagikan APK dan sosialisasi Ganjar-Mahfud dibawah hujan gerimis.

"Kegiatan hari ini kembali melakukan sosialisasi Partai Perindo dan Ganjar-Mahfud MD di RW 14 RT 5 RT 2 RT 3, Mampang, Pancoran Mas," kata Rere usai blusukan.