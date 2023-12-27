Kaleidoskop 2023: Teror KKB Papua Biadab, Bunuh Sipil, Aparat hingga Bakar Sekolah

JAKARTA - Aksi teror biadab yang dilakukan teroris Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua masih terus berlangsung hingga sekarang. Sementara TNI-Polri memburu mereka, korban juga terus berjatuhan.

Sepanjang 2023, KKB tercatat melakukan pembunuhan sebanyak 79 orang. Korbannya, bukan hanya dari masyarakat sipil, namun juga TNI-Polri.

“Para korban terdiri dari 20 prajurit TNI, 3 anggota Polri, 37 orang masyarakat sipil, dan 19 orang anggota KKB," kata Kasatgas Damai Cartenz Kombes Faizal Rahmadani beberapa waktu lalu.

Korban luka-luka tercatat 84 orang terdiri dari 24 prajurit TNI, tujuh anggota Polri, 50 orang masyarakat dan tiga orang anggota KKB. Korban yang gugur maupun mengalami luka-luka itu berasal dari 20 kontak tembak, dua kasus penyerangan pos, 19 bunyi tembakan, 39 penembakan, 16 penganiayaan berat.

Kemudian, ada lima kasus penganiayaan biasa, lima kasus pembunuhan, 32 pembakaran dan 52 gangguan lainnya. Penegakan hukum terhadap KKB ada 98, terdiri dari 65 tahap penyelidikan dan 33 tahap penyidikan. 25 berkas di antaranya telah dinyatakan lengkap (P-21).

Kemudian, proses penegakan hukum juga dilakukan terhadap 33 orang KKB, terdiri dari 29 orang telah tahap II (penyerahan tersangka dan barang bukti ke JPU) antara lain Uras Telenggen, Annis Taplo, Kopi Tua Heluka, 2 (dua) orang dilimpahkan ke POM TNI AD (Pratu Melkias Sodegau dan Prada Melkias Sodegau), 1 (satu) orang tahap I (atas nama Tanggu Doronggi).

Penegakan hukum juga dilakukan terhadap KKB Papua yang mengakibatkan 19 KKB tewas dan berhasil menyita 32 pucuk senjata api, 1.279 butir amunisi, 25 unit magasin, 107 alat komunikasi.

Selanjutnya, dilakukan penyitaan 31 bilah senjata tajam, 334 barang lainnya (atribut, bendera dan lainnya) dan kami telah berhasil menduduki/menguasai sebanyak 42 titik markas KKB.

"Kasus-kasus menonjol yang terjadi sepanjang tahun 2023 sebanyak 204 kejadian terdiri dari 44 kejadian terjadi di Kabupaten Puncak, 32 di Intan Jaya," katanya.

"38 kejadian Yahukimo, 18 kejadian Nduga, 27 kejadian di Pegunungan bintang, 12 kejadian Dogiyai, 17 kejadian di Jayawijaya, 15 kejadian di Kabupaten Jayapura dan tiga kejadian di Kabupaten Mimika," pungkasnya.

Aksi Biadab KKB Papua

Dari sederet aksi biadab KKB Papua di 2023, ada sejumlah peristiwa yang paling disorot. KKB Papua melakukan pembunuhan sadis terhadap lima pekerja yang sedang membangun Puskesmas Beoga Barat di Kampung Jambul, Distrik Beoga Barat, Kabupaten uncak, Papua Tengah.