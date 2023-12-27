Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kaleidoskop 2023: Teror KKB Papua Biadab, Bunuh Sipil, Aparat hingga Bakar Sekolah

Arief Setyadi , Jurnalis-Rabu, 27 Desember 2023 |09:17 WIB
Kaleidoskop 2023: Teror KKB Papua Biadab, Bunuh Sipil, Aparat hingga Bakar Sekolah
KKB Papua (Foto: Ist/Ilustrasi)
A
A
A

JAKARTA - Aksi teror biadab yang dilakukan teroris Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua masih terus berlangsung hingga sekarang. Sementara TNI-Polri memburu mereka, korban juga terus berjatuhan.

Sepanjang 2023, KKB tercatat melakukan pembunuhan sebanyak 79 orang. Korbannya, bukan hanya dari masyarakat sipil, namun juga TNI-Polri.

“Para korban terdiri dari 20 prajurit TNI, 3 anggota Polri, 37 orang masyarakat sipil, dan 19 orang anggota KKB," kata Kasatgas Damai Cartenz Kombes Faizal Rahmadani beberapa waktu lalu.

Korban luka-luka tercatat 84 orang terdiri dari 24 prajurit TNI, tujuh anggota Polri, 50 orang masyarakat dan tiga orang anggota KKB. Korban yang gugur maupun mengalami luka-luka itu berasal dari 20 kontak tembak, dua kasus penyerangan pos, 19 bunyi tembakan, 39 penembakan, 16 penganiayaan berat.

Kemudian, ada lima kasus penganiayaan biasa, lima kasus pembunuhan, 32 pembakaran dan 52 gangguan lainnya. Penegakan hukum terhadap KKB ada 98, terdiri dari 65 tahap penyelidikan dan 33 tahap penyidikan. 25 berkas di antaranya telah dinyatakan lengkap (P-21).

Kemudian, proses penegakan hukum juga dilakukan terhadap 33 orang KKB, terdiri dari 29 orang telah tahap II (penyerahan tersangka dan barang bukti ke JPU) antara lain Uras Telenggen, Annis Taplo, Kopi Tua Heluka, 2 (dua) orang dilimpahkan ke POM TNI AD (Pratu Melkias Sodegau dan Prada Melkias Sodegau), 1 (satu) orang tahap I (atas nama Tanggu Doronggi).

Penegakan hukum juga dilakukan terhadap KKB Papua yang mengakibatkan 19 KKB tewas dan berhasil menyita 32 pucuk senjata api, 1.279 butir amunisi, 25 unit magasin, 107 alat komunikasi.

Selanjutnya, dilakukan penyitaan 31 bilah senjata tajam, 334 barang lainnya (atribut, bendera dan lainnya) dan kami telah berhasil menduduki/menguasai sebanyak 42 titik markas KKB.

"Kasus-kasus menonjol yang terjadi sepanjang tahun 2023 sebanyak 204 kejadian terdiri dari 44 kejadian terjadi di Kabupaten Puncak, 32 di Intan Jaya," katanya.

"38 kejadian Yahukimo, 18 kejadian Nduga, 27 kejadian di Pegunungan bintang, 12 kejadian Dogiyai, 17 kejadian di Jayawijaya, 15 kejadian di Kabupaten Jayapura dan tiga kejadian di Kabupaten Mimika," pungkasnya.

Aksi Biadab KKB Papua

Dari sederet aksi biadab KKB Papua di 2023, ada sejumlah peristiwa yang paling disorot. KKB Papua melakukan pembunuhan sadis terhadap lima pekerja yang sedang membangun Puskesmas Beoga Barat di Kampung Jambul, Distrik Beoga Barat, Kabupaten uncak, Papua Tengah.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/25/337/3125917/polri-h1lV_large.jpg
Polri Periksa 3 Oknum TNI Terkait Kasus Penjualan Senpi ke KKB
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/25/337/3039651/pasukan_brimob-cRaS_large.jpg
5 Fakta 70 Personel Brimob Dikerahkan Buru Anggota dan Simpatisan KKB
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/26/337/3026470/4-fakta-tni-gerebek-markas-opm-di-hutan-maybrat-terjadi-baku-tembak-QFrGimgU2C.jpg
4 Fakta TNI Gerebek Markas OPM di Hutan Maybrat, Terjadi Baku Tembak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/13/337/3021215/ini-tampang-undius-kogoya-pentolan-kkb-papua-yang-jadi-dalang-penembakan-sopir-dan-bakar-mobil-di-paniai-UeO5gHPyjN.jpg
Ini Tampang Undius Kogoya, Pentolan KKB Papua yang Jadi Dalang Penembakan Sopir dan Bakar Mobil di Paniai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/03/340/3016642/opm-klaim-tembak-aparat-kapendam-sengaja-sebar-hoax-agar-masyarakat-menderita-xbDme44IoS.jpg
OPM Klaim Tembak Aparat, Kapendam: Sengaja Sebar Hoax agar Masyarakat Menderita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/18/340/3010129/petrus-pekei-komandan-kkb-ditangkap-saat-perjalanan-ke-paniai-IcdOMvnZaH.jpg
Petrus Pekei, Komandan KKB Ditangkap saat Perjalanan ke Paniai
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement