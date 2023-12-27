Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JATENG

Ganjar Optimis Hadapi Debat Capres dengan Tema Pertahanan hingga Geopolitik

Riana Rizkia , Jurnalis-Rabu, 27 Desember 2023 |15:58 WIB
Ganjar Optimis Hadapi Debat Capres dengan Tema Pertahanan hingga Geopolitik
Ganjar Pranowo optimis hadapi debat capres soal pertahanan hingga geopolitik. (Dok TPN Ganjar-Mahfud)
A
A
A

 

KLATEN - Calon presiden (capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo, mengaku sangat percaya diri untuk menghadapi debat ketiga capres-cawapres pada 7 Januari 2024.

Ganjar tak menganggap tema debat ketiga terkait pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik hanya akan menguntungkan Prabowo Subianto yang merupakan Menteri Pertahanan.

Menurut Ganjar, tema yang ada pada debat merupakan bagian dari hal yang harus diurus calon presiden kelak. Iia juga mengaku tidak ada persiapan khusus yang dilakukan menjelang debat tersebut.

"Sama saja. Semua ini bisa diuji kok karena ini mau jadi presiden. Jadi apapun bisa ditanyakan pada waktu itu dan semua akan melihat," kata Ganjar di Klaten, Jawa Tengah, Rabu (27/12/2023).

Sebagai calon presiden, kata Ganjar, dirinya harus siap menghadapi semua permasalahan yang ada.

"Begitu jadi capres harus siap semuanya. Nanti kita akan siapkan semuanya yang ada. Apapun bisa ditanyakan," katanya.

Ganjar menyebut ada beberapa pembahasan penting yang akan disampaikannya dalam debat mendatang. Di antaranya, terkait kondisi geopolitik dan politik luar negeri bebas-aktif Indonesia yang mesti diadaptasi sesuai dengan perubahan.

Halaman:
1 2
      
