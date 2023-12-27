Viral Macan Tutul Jawa Terjerat Perangkap Babi di Sukabumi

SUKABUMI - Seekor macan tutul Jawa atau kenal anthera pardus melas menjadi sorotan warga Kampung Cijeunjing, Desa Sukasari, Kecamatan Kalibunder, Kabupaten Sukabumi, setelah terjerat perangkap babi yang dipasang oleh warga pada Rabu (27/12/23).

Kejadian ini terjadi di kebun milik Asip (45), warga Kampung Cijeunjing RT 08/02.

Camat Kalibunder, Deni Yudono menjelaskan bahwa pihaknya telah menerima informasi terkait kejadian tersebut dan sedang dalam perjalanan menuju lokasi.

"Saya sudah dapat informasi, benar kejadiannya di Kampung Cijeunjing. Saya sedang dalam perjalanan menuju lokasi," ujar Deni.

Deni mengatakan bahwa pihaknya sudah berkoordinasi dengan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) untuk melakukan peninjauan bersama. Dia juga berharap agar BKSDA dapat memberikan tindak lanjut penanganan terhadap macan tutul tersebut.

"Kejadian ini sudah dikoordinasikan dengan pihak BKSDA," tambahnya.