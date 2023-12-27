Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JABAR

Viral Macan Tutul Jawa Terjerat Perangkap Babi di Sukabumi

Ilham Nugraha , Jurnalis-Rabu, 27 Desember 2023 |16:08 WIB
Viral Macan Tutul Jawa Terjerat Perangkap Babi di Sukabumi
Macan tutul Jawa terjerat perangkap babi (Foto: istimewa/Okezone)
A
A
A

SUKABUMI - Seekor macan tutul Jawa atau kenal anthera pardus melas menjadi sorotan warga Kampung Cijeunjing, Desa Sukasari, Kecamatan Kalibunder, Kabupaten Sukabumi, setelah terjerat perangkap babi yang dipasang oleh warga pada Rabu (27/12/23).

Kejadian ini terjadi di kebun milik Asip (45), warga Kampung Cijeunjing RT 08/02.

Camat Kalibunder, Deni Yudono menjelaskan bahwa pihaknya telah menerima informasi terkait kejadian tersebut dan sedang dalam perjalanan menuju lokasi.

"Saya sudah dapat informasi, benar kejadiannya di Kampung Cijeunjing. Saya sedang dalam perjalanan menuju lokasi," ujar Deni.

Deni mengatakan bahwa pihaknya sudah berkoordinasi dengan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) untuk melakukan peninjauan bersama. Dia juga berharap agar BKSDA dapat memberikan tindak lanjut penanganan terhadap macan tutul tersebut.

"Kejadian ini sudah dikoordinasikan dengan pihak BKSDA," tambahnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/340/3174683/bola_api-lvzu_large.jpg
Heboh, Bola Api Melintas di Langit Cirebon hingga Terdengar Dentuman Keras
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/03/338/3174308/viral-UeXj_large.jpg
Viral Bus Damri Ludes Terbakar di Tol Jatiasih Bekasi, Penumpang Panik!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/03/338/3174179/viral-jz4k_large.jpg
Duduk Perkara Mobil Sienta Putih Diamuk Massa di Margonda Depok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/338/3172420/viral-U8qh_large.jpg
Siswa SDN di Tangsel Nekat Gelantungan di Lantai 3, Kesal Gegara Tugas Sekolah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/338/3172381/viral-kYmp_large.jpg
Viral, Mobil Pelat Merah Nyalakan Strobo di Jalanan Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/23/338/3171914/renang-kK39_large.jpg
Viral Seorang Wanita Renang Dadakan di Kolam Patung Kuda Bikin Geger
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement