HOME NEWS JABAR

Pimpinan Ponpes di Sukabumi Curhat ke Mahfud MD, Ambil Tunjangan Guru Ngaji Antre 5 Km

Dharmawan Hadi , Jurnalis-Rabu, 27 Desember 2023 |21:41 WIB
Pimpinan Ponpes di Sukabumi Curhat ke Mahfud MD, Ambil Tunjangan Guru Ngaji Antre 5 Km
Pimpinan Ponpes di Sukabumi curhat ke Mahfud MD, ambil tunjangan guru ngaji antre 5 km. (MPI/Dharmawan Hadi)
SUKABUMI - Banyak para kiai yang belum tercatat sebagai penerima tunjangan guru ngaji. Pimpinan pondok pesantren (Ponpes) di Sukabumi curhat mengenai hal ini kepada Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD.

Selain itu, pelaksanaan pencairan honor tunjangan guru ngaji yang dinilai tidak praktis, membuat para penerima manfaat harus rela antri sejauh 5 kilometer saat akan mengambil uang bantuan yang diberikan pemerintah tersebut.

Salah satu guru ngaji dari Ponpes Sayidatul Rohman Ajjaidi, Kyai A Hamdan Saetami mengatakan, dirinya salut dan bangga terhadap Mahfud MD yang berani mengungkapkan kasus pencucian uang senilai Rp300 triliun.

"Mudah-mudahan Bapak (Mahfud MD) dijaga oleh Allah SWT. Kami para kiai selalu berdoa dan yakin bapak dapat menjadi wakil presiden," ujar Kiai A Hamdan Saetami saat acara Silaturahmi Mama Sepuh dan Ajengan Anom se-Sukabumi Raya dan Cianjur di Ponpes Tahfidz Quran Nurul Hidayah, Rabu (27/12/2023).

Dalam kesempatan tersebut, Kiai A Hamdan Saetami menanyakan masalah honor guru ngaji kepada Mahfud MD. Saat ini, masih banyak guru ngaji yang belum mendapatkan tunjangan tersebut. Ia memohon agar prosesnya tidak dipersulit.

"Karena guru-guru ngaji terkadang mau dapat honor, sampai ngantri 5 kilometer. Saya mohon ketika nanti Bapak (Mahfud MD) menjadi wakil presiden, peraturan tersebut yang jelas, yang mudah dibaca oleh semua pihak," ujar Kiai A Hamdan Saetami.

