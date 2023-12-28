Advertisement
Tebus Minyak Goreng Murah Perindo, Emak-Emak Pasar Rebo: Alhamdulillah Membantu

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Kamis, 28 Desember 2023 |20:14 WIB
Tebus Minyak Goreng Murah Perindo, Emak-Emak Pasar Rebo: Alhamdulillah Membantu
Warga Pasar Rebo merasa terbantu dengan adanya bazar murah Perindo (Foto: M Refi Sandi)
A
A
A

 

JAKARTA - Caleg DPR RI Dapil Jakarta I, KH. Yusuf Mansur dan Caleg DPRD Provinsi DKI Dapil 6, Wahyu Nur Iman dari Partai Persatuan Indonesia (Perindo) menggelar bazar minyak goreng murah di Kelurahan Gedong, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur pada Kamis (28/12/2023).

Diketahui, sebanyak 500 liter minyak disediakan dan ludes dalam waktu beberapa jam usai ditebus Rp5 ribu/liter.

Nani Rohani, salah seorang emak-emak di Pasar Rebo mengatakan bazar murah Partai Perindo yang dikenal modern peduli rakyat kecil itu sangat membantu dan lebih murah tentunya dari harga pasaran.

"Alhamdulillah membantu juga ya lebih murah. Buat goreng-gorenglah masa buat ngerebus (sambil tertawa). Ya sangat membantu," kata Nani.

Nani menilai upaya Partai Perindo yang mengusung Capres-Cawapres nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD itu banyak bantuannya dan menyentuh masyarakat banyak.

"Ya lumayan bagus sih banyak bantuannya bukan disini doang menyentuh masyarakat," ujarnya.

