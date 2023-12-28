Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Tentara Israel Terkena Infeksi Jamur Parah di Gaza, 1 Orang Tewas dan 10 Terluka

Susi Susanti , Jurnalis-Kamis, 28 Desember 2023 |17:43 WIB
Tentara Israel Terkena Infeksi Jamur Parah di Gaza, 1 Orang Tewas dan 10 Terluka
Tentara Israel terkena infeksi jamur parah di Gaza (Foto: Daily News Egypt)
GAZA - Media Israel melaporkan bahwa seorang tentara Israel, yang merupakan bagian dari pasukan invasi Israel ke Gaza, meninggal karena infeksi jamur di Jalur Gaza. Sekitar 10 tentara lainnya yang terluka juga menderita infeksi serupa.

Situs berita Ynet Israel mengatakan pada Selasa (26/12/2023) bahwa tentara tersebut mengalami cedera parah pada anggota badan akibat medan perang dan mengembangkan jamur yang resistan terhadap pengobatan di tubuhnya. Situs web tersebut tidak merinci kapan dia terluka atau jenis jamur apa yang dideritanya.

Situs web tersebut, yang merupakan versi online dari surat kabar Yedioth Ahronoth, menambahkan bahwa tentara tersebut dibawa ke Rumah Sakit Assuta di Ashdod (selatan), di mana para dokter mencoba segala pengobatan yang mungkin, termasuk pengobatan eksperimental dari luar negeri. Mereka pun berkonsultasi dengan dokter spesialis, namun jamur tersebut akhirnya menyebar ke organ prajurit tersebut dan menyebabkan kematiannya.

Menurut media Israel, jamur tersebut mungkin berasal dari tanah yang terkontaminasi limbah. Mereka mengatakan beberapa tentara yang kembali dari medan perang menderita berbagai infeksi jamur dan bakteri. Sekitar 10 tentara yang terluka menderita infeksi jamur serupa, yang mungkin disebabkan oleh sumber kontaminasi yang sama.

Asosiasi Penyakit Menular (AID) di Israel mengatakan bahwa mereka menemukan beberapa patogen yang resistan terhadap obat pada cedera anggota tubuh tentara, termasuk strain bakteri Klebsiella dan Escherichia coli yang sangat resisten, serta jamur Aspergillus.

