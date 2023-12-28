Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JATIM

Gelar Bakti Kesehatan dan Sosial di Jatim, Polri Komitmen Bantu Masyarakat

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Kamis, 28 Desember 2023 |15:11 WIB
Gelar Bakti Kesehatan dan Sosial di Jatim, Polri Komitmen Bantu Masyarakat
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (foto: dok Polri)
A
A
A

SURABAYA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menghadiri secara langsung kegiatan bakti kesehatan dan bakti sosial di Jawa Timur, Kamis (28/12/2023).

Bakti kesehatan dan sosial ini diselenggarakan sebagai wujud komitmen dari Polri yang terus hadir serta membantu masyarakat yang sangat membutuhkan.

Bakti kesehatan itu sendiri diselenggarakan di Gedung Manajemen dan lapangan parkir Hemodialisis dengan target sebanyak 1.080 orang.

Adapun diantaranya adalah, pemeriksaan spesialis, khitanan, menghapus tato, rehabilitasi medik, operasi katarak, bedah minor dan stunting, perawatan kesehatan reproduksi wanita dan bibir sumbing.

Dalam hal ini, jumlah total tenaga sebanyak 163 orang terdiri dari 128 tenaga medis, 100 Polri, 10 TNI AD, 10 TNI AL, 5 TNI AU dan 3 Dinkes Provinsi Jatim dan 35 tenaga non medis.

Sementara untuk, bakti sosial disiapkan 1.100 paket sembako yang akan diserahkan kepada masyarakat yang membutuhkan. Lalu, 200 paket bagi warga yang ikut dalam kegiatan khitanan.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit sebelumnya menyatakan kegiatan bakti kesehatan dan sosial seperti ini sangat penting dan bermanfaat bagi masyarakat.

"Saya harapkan bisa dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan. Tentunya kita dorong terus agar sinergisitas dan soliditas yang ada TNI-Polri dan seluruh stakeholder terus dijaga untuk menghadapi berbagai macam tantangan," ujar Sigit.

