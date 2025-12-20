Pascabencana, Polri Operasikan 24 Sumur Bor untuk Warga Aceh Tamiang

JAKARTA – Warga Kabupaten Aceh Tamiang mengalami darurat air bersih, usai bencana alam yang melanda wilayah tersebut. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, pembangunan sumur bor terus dikebut.

Sejalan dengan arahan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Polri mempercepat pemulihan pascabencana banjir bandang dan tanah longsor di Aceh Tamiang.

Kepala Bagian Penerangan Umum (Kabag Penum) Divisi Humas Polri, Kombes Erdi menjelaskan, bahwa pada hari ketiga pelaksanaan, terdapat tujuh titik sumur bor yang menjadi fokus penggalian dan pengoperasian di lokasi-lokasi prioritas.

“Hingga hari ini, jajaran Polri terus melakukan koordinasi, monitoring, serta analisa dan evaluasi (anev) secara intensif di Posko Polri untuk memastikan penggalian dan pengoperasian sumur bor berjalan tepat sasaran dan segera dimanfaatkan oleh masyarakat,” ujar Erdi, Sabtu (20/12/2025).

Lokasi Sumur Bor Hari ke-3:

- Masjid Miftahul Jannah, Dusun Mesjid, Desa Payah Rahat, Kecamatan Banda Mulia

- Kampung Suka Mulia, Dusun Rukun, Kecamatan Banda Mulia

- Masjid Istiqamah, Kampung Suka Mulia, Kecamatan Bandar Mulia

- Kampung Suka Mulia, Dusun Keluarga, Kecamatan Bandar Mulia