Kunjungi Ponpes Al Khoziny, Mahfud MD Disambut Hadroh dan Shalawat Ribuan Santri

Mahfud MD saat kunjungi Ponpes Al Khoziny, Sidoarjo, Jawa Timur, Kamis (28/12/2023). (Ist)

SIDOARJO - Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3, Mahfud MD, mengunjungi Pondok Pesantren Al Khoziny, Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur, Kamis (28/12/2023).

Mahfud yang datang bersama rombongan disambut hadroh dan shalawat para santri pondok pesantren pimpinan KH Raden Abdus Salam Mujib tersebut.

Kedatangan Mahfud yang mengenakan batik bercorak biru ini pun disambut dengan hangat oleh para pengasuh pondok pesantren Al Khoziny, yakni KH Abdul Muid Abbas, KH Muhammad Ali, KH. Muhammad Ubaidilah, KH Mughi.

Para kiai ini kemudian mengajak Mahfud menuju kediaman KH Muhammad Ali. Di sana, Mahfud dan para kian menggelar pertemuan berlangsung tertutup.

Usai pertemuan tersebut, Mahfud diminta para kiai untuk memberikan nasihat kepada ribuan santri yang telah menunggu.

Pada kesempatan ini, Mahfud MD mengajak para santri bekerja keras dan menjaga moral dan etika yakni dengan menjauhi sikap tamak. Sebab, korupsi muncul dari sikap tamak yang selalu merasa kurang.

"Kunci sukses untuk para santri, satu bekerja keras. Bekerja keras dengan belajar yang tekun itu pasti sukses. Tapi modal utama, sikap moralnya itu tidak tamak. Pertama karena korupsi itu muncul dari sikap tamak, merasa kurang terus," ucap Mahfud di depan ratusan santri.