3 Fakta Debat Capres Pakai 1 Mikrofon, Seluruh Timses Sudah Sepakat

JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) memastikan pada debat ketiga calon presiden dan calon wakil presiden Pilpres 2024, akan tetap menggunakan podium. Hal ini menjadi salah satu yang dibahas dalam evaluasi debat kedua yang telah dilaksanakan 22 Desember lalu.

Tak hanya masalah podium, akan tetapi juga permasalah mikrofon. KPU akan menggunakan satu mikrofon pada debat ketiga ini. Berikut sejumlah faktanya:

1. Penggunaan Podium

"Disepakati penggunaan podium tetap dilakukan," kata Anggota KPU RI, August Mellaz dikutip, Kamis (28/12/2023).

Mellaz menyampaikan, bahwa setiap kandidat Capres di debat ketiga nanti juga diminta untuk tetap berada di podium saat mengutarakan pandangannya.

"Jadi tetap di podium. Jadi asumsinya ruang geraknya di podium itu saja," ujarnya.

2. Satu Mikrofon untuk Paslon

Anggota KPU RI, August Mellaz mengatakan, tak hanya soal podium, rapat evaluasi bersama tim pasangan calon (Paslon) juga menyepakati agar para kandidat memakai hanya satu mikrofon saja dalam debat.

"Yang kedua, mikrofonnya satu saja. Iya, dipasang di situ (di podium mikrofonnya)," kata August.