Terima Gerobak Gratis, Pedagang di Bekasi Doakan Partai Perindo Lolos ke Senayan

BEKASI - Partai Persatuan Indonesia (Perindo), partai yang yang dikenal sebagai partai modern yang peduli rakyat kecil, gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja dan Indonesia sejahtera itu, secara aktif membagikan gerobak gratis kepada masyarakat. Hal itu bertujuan meningkatkan UMKM yang berada di seluruh Indonesia.

Secara simbolis, dua gerobak Perindo ini diserahkan oleh Caleg DPR RI Partai Perindo Dapil Jawa Barat VI, Bapak Irjen Pol (Purn) Ricky Herbert P. Sitohang bersama jajaran pengurus DPD dan caleg lainnya di Kantor DPD Perindo Kota Bekasi, Jawa Barat, Sabtu (30/12/2023).

Setidaknya ada dua pedagang di DKI Jakarta yang menerima bantuan gerobak secara gratis. Dua pedagang yaitu bernama pedagang nasi goreng, Darmi (50) dan pedagang nasi kuning Jumiati (54).

Jumiati (54) pedagang nasi kuning ini mengucapkan rasa syukurnya telah menerima gerobak Perindo. Sebab dulunya dia hanya berjualan menggunakan meja seadanya setiap hari mulai dari jam 05.30-13.00 WIB.

"Sangat terbantu adanya gerobak dari partai perindo untuk kami berjualan. Mudah-mudahan tertata rapih, meningkatkan penjualan kami dan saya bersyukur terima kasih atas bantuannya semoga partai perindo selalu jaya,"ucapnya.

Sama halnya dengan, penjual nasi goreng, Darmi (50) mengaku sangat terbantu dengan pemberian gerobak ini. Sebab gerobak lamanya telah lapuk dimakan waktu.