135.390 Kendaraan Lintasi Tol Malang, Diperkirakan Meningkat Jelang Malam Tahun Baru

MALANG - Menjelang malam tahun baru 2024, diprediksi arus lalu lintas (lalin) yang menuju Kota Batu, Jawa Timur, mengalami peningkatan pada libur Tahun Baru 2024. Peningkatan volume kendaraan diprediksi terjadi pada Sabtu (30/12/2023) melalui Simpang Karanglo, seusai Gerbang Tol (GT) Singosari Malang.

Berdasarkan pantauan di GT Singosari Malang, pada Sabtu pagi ini memang belum terjadi peningkatan arus lalin. Arus lalin masih tergolong normal, meski beberapa kendaraan pribadi luar Malang sudah mulai berdatangan dari arah Surabaya melalui GT Singosari Malang.

Kepala Pos Pelayanan Karanglo Ipda Danny Rizar Ramadhan mengungkapkan, bila arus lalin pada Jumat kemarin memang belum terlalu meningkat signifikan. Sebab prediksinya arus lalin kembali naik pada Sabtu ini menjelang malam pergantian tahun.

"Prediksi kami pada Sabtu ini (30/12/2023) mulai ada peningkatan volume karena tahun baru jatuh pada hari Senin. Sehingga bisa dibilang long weekend," ujar Ipda Danny Rizar Ramadhan kepada awak media pada Jumat (29/12/2023).

Sementara puncak peningkatan arus lalin yang melalui Simpang Karanglo untuk menuju Kota Batu akan berlangsung pada Minggu besok (31/12/2023), menjelang malam pergantian tahun baru. Sebab, banyak orang yang akan menghabiskan waktu di luar untuk merayakan pergantian tahun.

"Perkiraannya jelang malam pergantian Tahun Baru. Itu pasti ada peningkatan arus, masyarakat banyak mencari tempat untuk berkumpul di kafe atau tempat wisata. Sehingga mengakibatkan ada peningkatan volume kendaraan dari arah Surabaya," terang Danny.

Meski demikian, peningkatan arus lalin untuk malam pergantian tahun diprediksi lebih sedikit dibandingkan libur Natal kemarin.

"Kalau Natal kemarin liburnya lebih panjang sejak Sabtu (23/12/2023) sampai Selasa (26/12/2023). Kalau tahun baru ini kan Sabtu (30/12/2023) sampai Senin (1/1/2024). Meski begitu, kami akan tetap stand by untuk memastikan arus lalu lintas aman dan lancar," tuturnya.