INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS INTERNATIONAL

Korban Tewas Terus Bertambah, Netanyahu Tegaskan Perang Israel Lawan Hamas Akan Berlanjut Selama Berbulan-bulan

Susi Susanti , Jurnalis-Minggu, 31 Desember 2023 |12:06 WIB
Korban Tewas Terus Bertambah, Netanyahu Tegaskan Perang Israel Lawan Hamas Akan Berlanjut Selama Berbulan-bulan
Netanyahu tegaskan perang Israel-Hamas akan berlanjut selama berbulan-bulan (Foto: Reuters)
GAZA Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu pada Sabtu (30/12/2023) menegaskan perang Israel melawan Hamas berada pada tingkat tertinggi dan akan berlanjut selama berbulan-bulan.

Saat berbicara kepada wartawan di Tel Aviv, Netanyahu juga mengatakan militer Israel berperang dengan kekuatan dan sistem baru di atas dan di bawah tanah.

“Kami berada di atas angin, kami telah membunuh lebih dari 8.000 teroris,” klaimnya, menurut Radio Angkatan Darat.

CNN tidak dapat secara independen mengkonfirmasi jumlah korban yang diberikan oleh Pasukan Pertahanan Israel (IDF) atau Hamas, karena terbatasnya akses ke wilayah tersebut dan kesulitan dalam memverifikasi jumlah akurat di tengah konflik yang sedang berlangsung.

Sementara itu, Israel melaporkan adanya pertempuran di utara seiring mereka memperluas operasi di Gaza selatan dan tengah.

Bahkan ketika Israel terus bergerak maju di Gaza tengah dan selatan, di mana mereka telah mengumumkan akan memperluas operasinya, pertempuran juga terus berlanjut di bagian utara wilayah tersebut.

Pada Sabtu (30/12/2023), IDF melaporkan pertempuran di wilayah utara Shejaiya, di mana pasukan darat menemukan sel teroris yang beroperasi berdekatan dengan pasukan tersebut, dan seorang teroris bersenjatakan RPG. Pasukan mengarahkan pesawat IDF untuk menyerang dan melenyapkan sel tersebut.

Dan di Beit Lahia, yang telah mengalami kehancuran besar, IDF mengatakan dua kompleks militer Hamas dibongkar oleh pasukan, yang telah menemukan banyak senjata, alat peledak, senjata api, peralatan militer, dan perangkat komunikasi di dalam kompleks tersebut sebelum serangan.

