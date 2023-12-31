Polisi Jerman Larang Demonstrasi Pro-Palestina yang Akan Digelar pada Malam Tahun Baru

Polisi Jerman larang demonstrasi pro-Palestina yang akan digelar pada Malam Tahun Baru (Foto: Anadolu Agency)

BERLIN – Polisi pada Sabtu (30/12/2023) melarang demonstrasi pro-Palestina yang direncanakan pada malam Tahun Baru di ibu kota Jerman.

“Demonstrasi bertemakan tidak ada perayaan selama genosida, yang dijadwalkan berlangsung di distrik Neukolln mulai pukul 22.30. waktu setempat (2130GMT) pada Minggu (31/12/2023) hingga jam 01.00 pagi, dilarang,” kata polisi Berlin dalam sebuah pernyataan.

Laporan tersebut menunjukkan adanya bahaya yang akan terjadi bahwa mungkin terdapat slogan-slogan anti-Semit dan pengagungan kekerasan selama protes, berdasarkan pengalaman beberapa tahun terakhir.

Dalam beberapa pekan terakhir, puluhan ribu demonstran pro-Palestina turun ke jalan di ibu kota negara-negara Barat, menyerukan diakhirinya pemboman Israel di Gaza.

Aksi unjuk rasa tersebut mencerminkan meningkatnya kegelisahan mengenai meningkatnya jumlah korban sipil dan penderitaan akibat konflik yang dimulai setelah serangan Hamas pada 7 Oktober.

Korban tewas warga Palestina dalam serangan udara dan darat Israel di wilayah kantong yang terkepung telah melampaui 21.000 orang. Di Israel, 1.200 orang tewas dalam serangan Hamas.