HOME NEWS NASIONAL

Peristiwa 31 Desember: Malam Tahun Baru hingga Ledakan Bom Palu

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Minggu, 31 Desember 2023 |05:21 WIB
Peristiwa 31 Desember: Malam Tahun Baru hingga Ledakan Bom Palu
Peristiwa 31 Desember : Malam pergantian tahun. (Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Peristiwa penting dan bersejarah terjadi di berbagai belahan dunia dan Indonesia pada 31 Desember. Peristiwa tersebut di antaranya malam tahun baru hingga ledakan bom pasar.

Berikut peristiwa yang terjadi pada 31 Desember, sebagaimana dikutip pada dari Wikipedia, Minggu (31/12/2023).

Malam Tahun Baru

Malam tahun baru adalah petang hingga malam hari tanggal 31 Desember yang merupakan hari terakhir dalam tahun kalender Gregorian, sehari sebelum Tahun Baru.

Dalam kebudayaan Barat, malam tahun baru dirayakan dengan pesta-pesta dan acara berkumpul bersama kerabat, teman, atau keluarga menanti saat pergantian tahun.

Di sejumlah kota besar di dunia, malam tahun baru dirayakan dengan pesta bersama di lapangan terbuka untuk menanti detik-detik pergantian tahun. Kota besar di dunia dengan pesta malam tahun baru yang sering diliput jaringan televisi dan kantor berita, di antaranya Edinburgh, Sydney, Toronto, Tokyo, Moskwa, London, Berlin, Rio de Janeiro, Paris, dan New York City.

Selain itu, tanggal 31 Desember adalah hari libur di sejumlah negara, termasuk Argentina, Brasil, Meksiko, Yunani, Filipina, dan Venezuela.

