4 Fakta Gudang Kapas di Bogor Terbakar Hebat

SEBUAH gudang kapas pabrik benang di Kampung Muhara, Desa Citeureup, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, terbakar pada Jumat 29 Desember 2023 malam.

Petugas Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bogor dibantu warga terus berjibaku berusaha memadamkan api. Berikut sejumlah faktanya:

1. Sepuluh Unit Mobil Pemadam Dikerahkan

Danru Damkar Sektor Cileungsi, Andang mengatakan, sebanyak sepuluh unit mobil pemadam kebakaran Kabupaten Bogor dan satu unit mobil pemadam dari Indocement diterjunkan ke lokasi untuk memadamkan api.

2. Petugas Kesulitan Padamkan Api

Danru Damkar Sektor Cileungsi, Andang mengatakan, banyaknya material yang mudah terbakar dan angin kencang membuat api semakin membesar dan melahap seisi bangunan.

"Tiupan angin yang cukup kencang dan sulitnya akses membuat petugas kesulitan saat proses pemadaman," kata Andang.