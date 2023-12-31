Gempa M3,4 Guncang Sukabumi

JAKARTA - Gempa bumi berkekuatan Magnitudo M3,4 guncang wilayah Sukabumi, Jawa Barat pada Minggu (31/12/2023).

"Gempa Mag:3.4, 31-Dec-2023 03:34:34WIB," tulis BMKG melalui media sosial X.

Lokasi koordinat gempa berada pada 6.75 LS-106.57 BT. Pusat gempa berada pada 26 km Timur Laut Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat.

Kedalaman gempa 10 Km. "Disclaimer: Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data," tulisnya.

(Arief Setyadi )