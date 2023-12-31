Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JABAR

Gempa M3,4 Guncang Sukabumi

Arief Setyadi , Jurnalis-Minggu, 31 Desember 2023 |06:29 WIB
Gempa M3,4 Guncang Sukabumi
Ilustrasi gempa (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Gempa bumi berkekuatan Magnitudo M3,4 guncang wilayah Sukabumi, Jawa Barat pada Minggu (31/12/2023).

"Gempa Mag:3.4, 31-Dec-2023 03:34:34WIB," tulis BMKG melalui media sosial X.

Lokasi koordinat gempa berada pada 6.75 LS-106.57 BT. Pusat gempa berada pada 26 km Timur Laut Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat.

Kedalaman gempa 10 Km. "Disclaimer: Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data," tulisnya.

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Gempa Sukabumi BMKG gempa
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/340/3176080/gempa-2szC_large.jpg
Gempa M4,2 Guncang Sumenep Jatim, Tak Berpotensi Tsunami
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/337/3175926/gempa-slMt_large.jpg
Breaking News! Gempa M6,9 Guncang Pulau Karatung Sulut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/337/3175905/gempa-FG5N_large.jpg
Gempa M5,7 Guncang Laut Banda, BMKG: Tidak Berpotensi Tsunami
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/337/3175895/gempa-1Hb8_large.jpg
Kemlu Pastikan Tak Ada WNI Jadi Korban Gempa di Filipina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/340/3175853/tsutami-5za6_large.jpg
Tsunami Minor Terjadi di 7 Titik Timur Indonesia Usai Gempa M7,6 Filipina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/337/3175818/palung-618N_large.jpg
Mengenal Palung Filipina, Zona Gempa M7,6 hingga Memicu Tsunami
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement