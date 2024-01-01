Advertisement
HOME NEWS NEWS

Bazar Minyak Goreng Murah, Warga Bekasi Doakan Perindo Sukses di Pemilu 2024

Ade Suhardi , Jurnalis-Senin, 01 Januari 2024 |02:08 WIB
Bazar Minyak Goreng Murah, Warga Bekasi Doakan Perindo Sukses di Pemilu 2024
Warga Tambun Bekasi saat bazar minyak goreng murah. (Foto: Ade Suhardi)
BEKASI - Ratusan warga rela mengantri dapatkan kupon bazar minyak goreng murah seharga Rp5.000. Sebanyak 300 liter minyak goreng itu disediakan dari Partai Perindo di Kampung Pulo Asem, Sumber Jaya, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Minggu (32/12/2023).

Seorang ibu paruh baya bernama Atih (60) warga Kampung Pulo Asem mengaku adanya kegiatan dari dari Partai Perindo yang dipimpin oleh Ketua Umum Hary Tanoesoedibjo (HT) dan mendukung Capres-cawapres Ganjar-Mahfud di Pemilu 2024 itu sangat membantu sekali. Sebab, kata Atih, dengan seharga Rp5000 bisa mendapatkan minyak goreng 1 liter.

"Alhamdulillah sangat membantu sekali ya, soalnya lima ribu bisa dapat minyak goreng 1 liter. Kalau di pasaran kan harganya seliter bisa 14 sampe 15 ribu," ucapnya usai mendapatkan minyak goreng murah tersebut.

Dia berharap Partai Perindo yang dikenal sebagai partai modern yang peduli rakyat kecil, selalu makukan kegiatan yang bermanfaat untuk masyarakat.

"Saya berharap Partai Perindo selalu adain kaya gini biar bisa bantu masyarakat kecil kaya kami ini," ungkapnya.

