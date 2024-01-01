Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Dianggap Pengulangan Nakba, Abbas Tegaskan Warga Palestina Tolak Mengungsi Atau Dipindahkan dari Tanah Gaza

Susi Susanti , Jurnalis-Senin, 01 Januari 2024 |12:47 WIB
Dianggap Pengulangan Nakba, Abbas Tegaskan Warga Palestina Tolak Mengungsi Atau Dipindahkan dari Tanah Gaza
Presiden Palestina Mahmoud Abbas tegaskan warga Palestina tolak mengungsi dari tanah Gaza (Foto: Reuters)
A
A
A

GAZA - Pada peringatan 59 tahun berdirinya Partai Fatah, Presiden Otoritas Palestina Mahmoud Abbas mengatakan rakyat Palestina tidak akan menerima pengungsian atau dipindahkan dari tanah mereka.

“Saat ini, rakyat Palestina yang teguh menjadi sasaran perang pemusnahan menyeluruh di Jalur Gaza, Tepi Barat dan Yerusalem, dengan tujuan untuk melikuidasi perjuangan nasional kita dan mengubahnya menjadi perjuangan kemanusiaan, yang merupakan pengulangan dari Nakba tahun 1948.,” terang Abbas seperti dikutip dalam laporan kantor berita Wafa pada Minggu (31/12/2023).

Nakba, atau "bencana", adalah saat sekitar 700.000 warga Palestina melarikan diri atau diusir dari rumah mereka di wilayah yang sekarang menjadi wilayah Israel.

“Tetapi kami memberitahu mereka, semakin besar agresi dan terorisme Anda, semakin kuat, semakin bertekad, dan semakin bertekad rakyat kami dalam mempertahankan tanah mereka dan hak-hak nasional mereka yang sah,” lanjutnya.

Seperti diketahui, Israel telah mendesak lebih banyak warga untuk mengungsi seiring mereka memperluas serangan darat ke bagian tengah dan selatan Gaza.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memperingatkan bahwa sekitar 150.000 orang di wilayah tersebut, sebagian besar sudah menjadi pengungsi internal dari wilayah utara wilayah kantong tersebut, tidak punya tempat tujuan.

Sekitar 100.000 orang baru-baru ini memadati Rafah di ujung selatan Gaza, yang merupakan bagian terpadat di wilayah tersebut. Warga sipil di sana mengatakan kondisinya sangat buruk.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/18/3174715/israel-ul7t_large.jpg
Aktivis Malaysia Ungkap Perlakuan Brutal Israel: Kami Minum Air Toilet Selama 3 Hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/18/3174697/gsf-tszf_large.jpg
Jurnalis Finlandia Mogok Makan, Aktivis Flotilla Dipaksa Lepas Hijab oleh Israel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/18/3173147/kapal-O2mS_large.jpg
50 Kapal Aktivis Flotilla yang Akan Menembus Blokade Israel Mulai Dekati Jalur Gaza 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/18/3172831/kaapal-ikOh_large.jpg
Abaikan Ancaman Israel, 50 Kapal Bantuan Flotilla Terus Bergerak Menuju Gaza 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/18/3172356/trump-news_large.jpg
Trump Janji ke Pemimpin Negara Arab Tidak Izinkan Israel Caplok Tepi Barat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/18/3172304/kapal-pr7F_large.jpg
Drone Serang Kapal Aktivis Flotilla Menuju Gaza, Italia Kirim Kapal Perang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement