INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS INTERNATIONAL

Gempa Dahsyat Jepang, KBRI Tokyo dan KJRI Osaka Siaga Berikan Bantuan Kepada WNI

Susi Susanti , Jurnalis-Senin, 01 Januari 2024 |17:55 WIB
Gempa Dahsyat Jepang, KBRI Tokyo dan KJRI Osaka Siaga Berikan Bantuan Kepada WNI
KBRI Tokyo dan KJRI Osaka siaga berikan bantuan kepada WNI paska gempa dahsyat Jepang (Foto: Reuters)
A
A
A

JEPANG - Gempa berkekuatan magnitudo sekitar 7.4 melanda prefektur Ishikawa, Jepang pada tanggal 1 Januari 2024 pada pukul 16.10 JST atau 14.10 WIB. Gempa juga dirasakan di wilayah Prefektur Niigata, Toyama, dan Fukui, Nagano, Gifu, Tokyo, Yamagata, Fukushima, Ibaraki, Tochigi, Gunma, Saitama, Shizuoka, Aichi, Mie, Shiga, Kyoto, Osaka, Hyogo, Nara, Tottori, Iwate, Miyagi, dan Akita. Gempa telah menyebabkan gelombang tsunami di beberapa wilayah.

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemlu RI) saat ini sedang berkoordinasi dengan KBRI Tokyo dan KJRI Osaka untuk mengetahui dampak gempa dan tsunami. KBRI dan KJRI tengah berkoordinasi dg otoritas setempat dan simpul masyarakat Indonesia. Sistem lapor diri KBRI Tokyo mencatat terdapat 1.315 WNI yang menetap di Prefektur Ishikawa.

KBRI Tokyo dan KJRI Osaka telah mengeluarkan imbauan agar masyarakat WNI tetap waspada atas gempa susulan dan tsunami dan selalu memantau informasi dan arahan otoritas setempat. Peringatan tsunami di sepanjang pesisir barat Jepang masih belum dicabut hingga malam hari ini waktu Jepang.

