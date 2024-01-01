Advertisement
INTERNATIONAL

Gempa Dahsyat Jepang, Gelombang Tsunami 1 hingga 5 Meter Mengancam di Beberapa Wilayah

Susi Susanti , Jurnalis-Senin, 01 Januari 2024 |18:12 WIB
Gempa Dahsyat Jepang, Gelombang Tsunami 1 hingga 5 Meter Mengancam di Beberapa Wilayah
Gempa dahsyat M7,6 melanda Jepang (Foto: HW English)
A
A
A

TOKYO Jepang mengalami gempa dahsyat magnitudo 7,6 di beberapa wilayah. Yakni Prefektur Ishikawa, Prefektur Niigata, Toyama, dan Fukui, Nagano, Gifu, Tokyo, Yamagata, Fukushima, Ibaraki, Tochigi, Gunma, Saitama, Shizuoka, Aichi, Mie, Shiga, Kyoto, Osaka, Hyogo, Nara, Tottori, Iwate, Miyagi, dan Akita. Gempa juga telah menyebabkan gelombang tsunami di beberapa wilayah.

Peringatan tsunami besar – tingkat kewaspadaan tertinggi – dikeluarkan untuk Semenanjung Noto di Prefektur Ishikawa, dan badan cuaca memperingatkan akan adanya gelombang setinggi 5 meter di wilayah tersebut. Daerah lain di pesisir Laut Jepang, dari Hokkaido hingga Nagasaki, berada dalam  peringatan tsunami, dengan perkiraan gelombang setinggi 3 meter.

Gelombang tsunami sudah sampai di beberapa wilayah. NHK melaporkan Peringatan tsunami untuk prefektur Ishikawa, Niigata, Toyama dan Yamagata mendesak masyarakat untuk segera meninggalkan daerah pesisir, dengan gelombang setinggi lebih dari 1,2 meter mencapai Pelabuhan Wajima di Semenanjung Noto di Ishikawa sekitar pukul 16:21 waktu setempat.

Menurut Badan Meteorologi, orang-orang yang mengalami tsunami setinggi lebih dari 1 meter dianggap sangat mungkin tidak dapat berdiri, dengan kemungkinan kematian.

Sejak gelombang awal melanda, ketinggian tsunami di Pelabuhan Wajima semakin meningkat, meski pengukuran pastinya belum dapat ditentukan.

Peringatan tsunami besar yang dikeluarkan untuk wilayah Semenanjung Noto merupakan peringatan tingkat atas dari tiga peringatan dan setara dengan peringatan yang dikeluarkan setelah gempa bulan Maret 2011 di wilayah Tohoku.

Jepang telah mendesak warganya untuk segera mengungsi setelah gempa berkekuatan 7,6 skala Richter melanda wilayah tengah dan memicu peringatan tsunami.

Halaman:
1 2
      
