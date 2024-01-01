Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Puluhan Ribu Wisatawan Padati Bakauheni Harbour City selama Libur Nataru

Heri Fulistiawan , Jurnalis-Senin, 01 Januari 2024 |12:47 WIB
Puluhan Ribu Wisatawan Padati Bakauheni Harbour City selama Libur Nataru
Bakauheni Harbour City (Foto: MPI)
A
A
A

LAMPUNG - Puluhan ribu wisatawan padati kawasan Bakauheni Harbour City, Lampung, sepanjang libur Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 (Nataru).

Mayoritas pengunjung yang datang berasal dari luar daerah Lampung, yang sengaja datang dan mampir sebelum menyeberang ke Pulau Jawa, atau baru tiba di Pulau Sumatera.

Kawasan terpadu Bakauheni Harbour City, yang berada di areal Pelabuhan Bakauheni, Lampung, dipadati puluhan ribu pengunjung selama libur Nataru.

Terpantau pada Minggu 31 Desember 2023, tampak para wisatawan baik dari warga setempat maupun luar daerah mulai memadati areal wisata.

Pada libur Nataru, Bakauheni Harbour City sudah membuka wahana di antaranya Siger Park dan Krakatau Park yang selalu ramai dikunjungi wisatawan.

Di Siger Park, wisatawan dapat mendatangi Masjid Bank Syariah Indonesia (BSI) dan Festival Budaya yang digelar oleh PT ASDP Indonesia Ferry. Di sini wisatawan juga dapat melihat pemandangan laut dan Pelabuhan Bakauheni dengan membayar tiket masuk Siger Park sebesar Rp5 ribu hingga Rp10 ribu per kendaraan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/03/337/3101229/tahun_baru-S9G0_large.jpg
Nataru Berlangsung Aman, Usman Hamid Akui Sempat Khawatir dengan Insiden Global
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/03/337/3101106/warga_balik_ke_jabotabek_usai_libur_tahun_baru-JmS2_large.jpg
344 Ribu Kendaraan Balik ke Jabotabek Usai Libur Tahun Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/03/512/3101088/tol_prambanan_ditutup_usai_nataru-fGvV_large.jpg
Libur Nataru Berakhir, Gerbang Tol Prambanan Kembali Ditutup
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/28/525/3099512/kasatlantas_polrestabes_bandung_akbp_eko_iskandar-2AZd_large.jpeg
Warga Dilarang Rayakan Malam Tahun Baru di Flyover Pasupati Bandung, Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/28/338/3099471/taman_margasatwa_ramai_dikunjungi_wisatawan_saat_libur_nataru_2024-hEod_large.jpeg
Libur Akhir Tahun, Ragunan Dikunjungi 44 Ribu Orang Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/27/337/3099173/menko_polkam_budi_gunawan-ZsLU_large.jpeg
Gelar Evaluasi Pengamanan Natal, Menko Polkam Pastikan Layanan di Daerah Bencana Berjalan Optimal
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement