Puluhan Ribu Wisatawan Padati Bakauheni Harbour City selama Libur Nataru

LAMPUNG - Puluhan ribu wisatawan padati kawasan Bakauheni Harbour City, Lampung, sepanjang libur Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 (Nataru).

Mayoritas pengunjung yang datang berasal dari luar daerah Lampung, yang sengaja datang dan mampir sebelum menyeberang ke Pulau Jawa, atau baru tiba di Pulau Sumatera.

Kawasan terpadu Bakauheni Harbour City, yang berada di areal Pelabuhan Bakauheni, Lampung, dipadati puluhan ribu pengunjung selama libur Nataru.

Terpantau pada Minggu 31 Desember 2023, tampak para wisatawan baik dari warga setempat maupun luar daerah mulai memadati areal wisata.

Pada libur Nataru, Bakauheni Harbour City sudah membuka wahana di antaranya Siger Park dan Krakatau Park yang selalu ramai dikunjungi wisatawan.

Di Siger Park, wisatawan dapat mendatangi Masjid Bank Syariah Indonesia (BSI) dan Festival Budaya yang digelar oleh PT ASDP Indonesia Ferry. Di sini wisatawan juga dapat melihat pemandangan laut dan Pelabuhan Bakauheni dengan membayar tiket masuk Siger Park sebesar Rp5 ribu hingga Rp10 ribu per kendaraan.