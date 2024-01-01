Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Perahu Pengangkut WNA di Gili Meno Tabrakan, Juru Mudi Tewas

edy gustan , Jurnalis-Senin, 01 Januari 2024 |15:13 WIB
Perahu Pengangkut WNA di Gili Meno Tabrakan, Juru Mudi Tewas
Illustrasi (foto: dok Okezone)
A
A
A

LOMBOK UTARA - Juru mudi perahu layar bernama M Aripin (35) warga Gili Meno tewas akibat perahunya bertabrakan dengan speed boat di perairan Gili Meno, Lombok Utara. Korban saat itu mengangkut dua bule pada pukul 01.00 WITA Senin (1/1/2024).

Peristiwa itu pertama kali diunggah oleh akun Facebook Nirwana Wulandari yang mengabarkan adanya peristiwa tabrakan antara perahu itu.

"Adakah yang punya nomor Basarnas ada boat tabrakan di Gili Meno. Kapten boatnya belum ditemukan minta tolong saling membantu," ujar Nirwana Wulandari.

Akibat peristiwa itu, sejumlah rekan korban langsung melaporkan peristiwa itu ke aparat kepolisian dan SAR. Kepala Kantor SAR Mataram Lalu Wahyu Efendi mengatakan pencarian langsung dilakukan oleh Tim SAR gabungan beserta sejumlah rekan-rekan korban.

