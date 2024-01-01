Gelar Diskusi, Relawan Ganjar-Mahfud Bahas Peran Penting Perempuan Menuju Indonesia Unggul

TUBAN - Perempuan mempunyai peran besar menuju Indonesia unggul dalam menjawab tantangan untuk kemajuan bangsa. Untuk itu, relawan Ganjar Pranowo Ronggolawe mengadakan kegiatan bertajuk "Perempuan Punya Peran Besar Menuju Indonesia Unggul" di Graha Dwidja, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, Jawa Timur, Minggu (31/12/2023).

Ketua Deputi Insklusi TPN Ganjar-Mahfud Jaleswari Pramordhawardani mengatakan, peran wanita penting bagi bangsa dan negara. Dikarenakan dapat mengambil bagian dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

BACA JUGA:

"Perempuan jangan hanya dijadikan objek, tetapi ia harus diajak berpartisipasi untuk menunjukkan potensi optimalnya. Sehingga peran perempuan begitu besar selama ini berkiprah di pembangunan Indonesia," kata Wardani di lokasi.

Menurut Wardani, perempuan diberikan akses untuk terlibat dalam pengambilan kebijakan. Sehingga kegiatan positif ini terus dipertahankan.

"Perempuan di mana pun berada kalian punya potensi yang luar biasa karena kalian sangat berharga," ujar Wardani.

BACA JUGA:

Sementara itu, Koordinator Ganjar Pranowo Ronggolawe Nashihatuz Zahro menyampaikan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD menyiapkan 21 program unggulan.

Hal tersebut mendapat respons masyarakat yang sangat baik. Dengan demikian menunjukkan kemenangan pilpres 2024 ada pada Ganjar-Mahfud.