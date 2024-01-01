Advertisement
HOME NEWS JABAR

BMKG Ungkap Gempa Sumedang Dipicu Aktivitas Sesar Aktif

Felldy Utama , Jurnalis-Senin, 01 Januari 2024 |05:33 WIB
BMKG Ungkap Gempa Sumedang Dipicu Aktivitas Sesar Aktif
Kepala BMKG, Dwikorita. (Foto: Dok Okezone)
JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyebut bahwa gempa bumi yang terjadi di Sumedang diduga disebabkan adanya aktivitas sesar aktif. Diketahui, Sumedang diguncang gempa bumi berkekuatan M4,8.

"Dengan memperhatikan episenter dan kedalaman hiposenternya, gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa bumi dangkal yang dipicu oleh aktivitas sesar aktif," kata Kepala BMKG Dwikorita Karnawati dalam jumpa persnya secara daring, Minggu (31/12/2023).

Kendati demikian, kata dia, untuk hasil akhir atas penyebab guncangan gempa bumi ini harus melakukan kajian lebih mendalam yang didukung oleh data lapangan.

 BACA JUGA:

Dia menyampaikan bahwa saat ini tim BMKG sudah bergerak di lapangan, terutama untuk menenangkan warga yang panik atas peristiwa tersebut.

