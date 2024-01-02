Selain Bazar Migor Murah, Perindo Juga Gelar Pemeriksaan Kesehatan Gratis di Semarang

SEMARANG – Warga Kota Semarang tak hanya bisa membeli minyak goreng murah seharga Rp5 ribu satu liter, tapi juga bisa melakukan pemeriksaan kesehatan gratis yang digelar Partai Perindo di GOR Satria Semarang, Senin (1/1/2024) siang.

Pemeriksaan kesehatan gratis yang dilakukan oleh sejumlah tenaga kesehatan ini meliputi cek tensi serta tes gula. Usai melakukan pemeriksaan kesehatan, warga juga mendapatkan obat sesuai keluhan sakit yang dirasakan.

Gelaran bakti sosial Partai Perindo di Kota Semarang dihadiri secara langsung Ketua Umum Partai Perindo, Hary Tanoesoedibjo dan Calon Presiden Ganjar Pranowo. Serta didampingi sejumlah Caleg Partai Perindo, baik dari Dprd Kota. Provinsi hingga DPR RI.