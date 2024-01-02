Perindo Gelar Pemeriksaan Kesehatan Gratis, Cek Tensi hingga Gula Darah

SEMARANG – Ratusan warga Kota Semarang merasakan manfaat pemeriksaan kesehatan gratis yang diadakan Partai Perindo. Para peserta terbantu karena banyak yang belum memiliki BPJS Kesehatan.

Adapun pemeriksaan kesehatan gratis digelar Partai Perindo di GOR Satria Semarang, Senin (1/1/2024) siang. Pemeriksaan kesehatan gratis yang dilakukan oleh sejumlah tenaga kesehatan ini meliputi cek tensi serta tes gula. Usai melakukan pemeriksaan kesehatan, warga juga mendapatkan obat sesuai keluhan sakit yang dirasakan.

Sejak pagi puluhan warga Kota Semarang sudah mengantre layanan pemeriksaan kesehatan gratis yang digelar Partai Perindo. Masyarakat yang memanfaatkan pemeriksaan kesehatan gratis didominasi oleh warga berusia lanjut

Salah seorang peserta pemeriksaan kesehatan gratis, Supranti mengaku merasa sangat terbantu dengan kegiatan Partai Perindo tersebut. “Kita yang enggak punya BPJS datang ke sini, obatnya juga gratis, cek gula darah juga gratism: ujarnya.

Gelaran bakti sosial Partai Perindo di Kota Semarang dihadiri secara langsung Ketua Umum Partai Perindo, Hary Tanoesoedibjo dan Calon Presiden Ganjar Pranowo. Serta didampingi sejumlah Caleg Partai Perindo, baik dari Dprd Kota. Provinsi hingga DPR RI.