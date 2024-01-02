Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Main di Area Banjir, Bocah 13 Tahun Warga Pekanbaru Tewas Terseret Arus

Banda Haruddin Tanjung , Jurnalis-Selasa, 02 Januari 2024 |00:02 WIB
Main di Area Banjir, Bocah 13 Tahun Warga Pekanbaru Tewas Terseret Arus
Evakuasi korban hanyut di Pekanbaru. (Foto: Banda H)
A
A
A

PEKANBARU - Seorang bocah Rizki Ramadhan (13) warga Perumahan Griya Nusantara Sidomulyo Permai, Kelurahan Perhentian Marpoyan, Kecamatan Marpoyan Damai, Pekanbaru, Riau ditemukan meninggal dunia. Korban ditemukan hanyut saat mandi di parit yang deras akibat banjir.

Korban sendiri sebelumnya hanyut pada 31 Desember 2023 sekira pukul 16.30 WIB. Dimana dia main di parit dekat perumahan bersama teman temannya.

"Pagi ini korban ditemukan dan dalam kondisi sudah meninggal dunia. Kepada orang tua kita imbau agar selalu memantau anak anak terutama saat bermain di air," kata Kasat Reskrim Polresta Pekanbaru Kompol Bery Juana Putra Senin (1/1/2024).

 BACA JUGA:

Korban sendiri ditemukan pagi ini pada pukul 8.00 WIB. Korban ditemukan tim gabungan dari Basarnas, pihak kepolisian dan TNI dan masyarakat. Tim gabungan sudah mencari sejak kemarin.

Anhar warga sekitar menyatakan bahwa saat kejadian korban bermain dengan sejumlah temannya. Mereka mandi mandi di parit yang cukup lebar. Kondisi hujan yang berlangsung berhari hari yang menyebabkan banjir membuat kondisi parit penuh.

 BACA JUGA:

"Airnyanya cukup deras, mereka mandi mandi. Korban ini berawat dari RT tetanga. Mereka bermain di air. Tapi ternyata korban tidak bisa berenang. Korban masih duduk dibangku SD," kata Anhar.

Saat kejadian sejumlan teman teman korban berusaha menolong. Namun derasnya arus membuat korban langsung hilang.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/12/338/3169461/tim_sar-ur0X_large.jpg
Tim SAR Gabungan Masih Mencari Penarik Perahu yang Tenggelam di Cilincing Saat Sakit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/07/340/3031069/kru-kapal-asal-rusia-tenggelam-di-selat-malaka-tim-sar-lakukan-pencarian-SMn2WcivTu.jpg
Kru Kapal Asal Rusia Tenggelam di Selat Malaka, Tim SAR Lakukan Pencarian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/05/340/3030100/dua-siswa-smp-di-sumbawa-tewas-terseret-arus-pantai-poto-batu-VcWnKJSxSV.jpg
Dua Siswa SMP di Sumbawa Tewas Terseret Arus Pantai Poto Batu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/01/340/3028462/hari-keempat-pencarian-remaja-palopo-yang-hilang-di-sungai-saddang-toraja-ditemukan-tak-bernyawa-lcKDcBXf4I.jpg
Hari Keempat Pencarian, Remaja Palopo yang Hilang di Sungai Saddang Toraja Ditemukan Tak Bernyawa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/01/340/3028370/bocah-10-tahun-tenggelam-di-sungai-kolaka-timur-warga-temukan-pakaian-dan-sandal-AYg9UBGdki.jpg
Bocah 10 Tahun Tenggelam di Sungai Kolaka Timur, Warga Temukan Pakaian dan Sandal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/24/340/3025435/rafatar-tewas-tenggelam-di-aliran-sungai-belawan-GC8Y9TqfS8.jpg
Rafatar Tewas Tenggelam di Aliran Sungai Belawan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement